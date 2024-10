Angeblich plant der Tabellenführer der Süper Lig einen Riesen-Deal, um einen Stürmer im Land zu halten.

Galatasaray Istanbul arbeitet angeblich an einer festen Verpflichtung des von Napoli ausgeliehen Stürmers-Stars Victor Osimhen. Das berichtet die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport. Demnach will der Tabellenführer der türkischen Süper Lig den Angreifer im Winter kaufen, indem er die feste Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro für den Nigerianer zieht.