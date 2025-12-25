Vertragsverlängerung stockt! Darf der FC Bayern München bei einem Transferflirt aus dem Sommer plötzlich wieder hoffen?

Barcola steht bei Paris noch bis 2028 unter Vertrag, unbedingter Handlungsdruck herrscht also zunächst einmal nicht. Für einen Transfer müsste ein abnehmender Verein zudem wohl mehr als 100 Millionen Euro auf den Tisch legen. Als interessiert gilt der FC Liverpool, darüber hinaus wurde in der Vergangenheit immer wieder der FC Bayern München mit dem Offensivspieler in Verbindung gebracht.

Dort beschäftigte man sich diversen Medienberichten zufolge im zurückliegenden Sommer ernsthaft mit Barcola, allerdings schob PSG einem Abgang einen Riegel vor. In der Folge nahmen die Münchner Luis Diaz vom FC Liverpool unter Vertrag, dieser gehört mit seinen 28 Jahren jedoch nicht mehr zu den großen Zukunftshoffnungen, weshalb die Bayern sich perspektivisch nach Alternativen umsehen. Bei einem Verbleib von Serge Gnabry, wonach es aktuell aussieht, und hinsichtlich Lennart Karls Entwicklung scheint ein Transfer dieser Größenordnung für die Offensive aber unwahrscheinlich.

Trotz seines herausragenden Potenzials ist Barcola bei PSG nicht gesetzt. Unter Trainer Luis Enrique kommt der 23-Jährige nur selten von Beginn an zum Zug, stattdessen sammelte er die meisten seiner insgesamt 21 Saisoneinsätze (fünf Tore, drei Assists) von der Bank aus.