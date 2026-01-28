Vertragsdetails enthüllt: So viel soll Edin Dzeko beim FC Schalke 04 kassieren

Topverdiener der Knappen bleibt damit Kenan Karaman mit einem kolportierten Jahresgehalt in Höhe von 800.000 Euro. Überhaupt habe Dzeko bei Schalke einen äußerst leistungsbezogenen Vertrag unterschrieben - für jeden gewonnen Punkt bekommt er demnach 3000 Euro ausgezahlt.

Wie es nach dem Ende seines Vertrages aussieht, ist derweil noch unklar. Nach Sport-Bild-Infos will man sich im Sommer zusammensetzen und beraten, wie es weitergeht. Kommen beide Parteien zu dem Entschluss, dass eine Fortsetzung der Zusammenarbeit sinnvoll ist, ist eine Vertragsverlängerung durchaus denkbar.

Dzeko hatte sich den Königsblauen vergangene Woche trotz eines noch laufenden Arbeitspapiers bei der AC Florenz ablösefrei angeschlossen. Bei Schalke unterschrieb er zunächst nur bis zum Ende der laufenden Saison.