Nach Informationen der Sport Bild kassiert der bosnische Angreifer für seine knapp fünf Monate bei den Königsblauen eine Summe von etwas weniger als 300.000 Euro. Sollte mit dem S04 am Ende der Saison der Aufstieg in die Bundesliga gelingen, würde eine Prämie in Höhe von 400.000 Euro hinzukommen.
Vertragsdetails enthüllt: So viel soll Edin Dzeko beim FC Schalke 04 kassieren
Topverdiener der Knappen bleibt damit Kenan Karaman mit einem kolportierten Jahresgehalt in Höhe von 800.000 Euro. Überhaupt habe Dzeko bei Schalke einen äußerst leistungsbezogenen Vertrag unterschrieben - für jeden gewonnen Punkt bekommt er demnach 3000 Euro ausgezahlt.
Wie es nach dem Ende seines Vertrages aussieht, ist derweil noch unklar. Nach Sport-Bild-Infos will man sich im Sommer zusammensetzen und beraten, wie es weitergeht. Kommen beide Parteien zu dem Entschluss, dass eine Fortsetzung der Zusammenarbeit sinnvoll ist, ist eine Vertragsverlängerung durchaus denkbar.
Dzeko hatte sich den Königsblauen vergangene Woche trotz eines noch laufenden Arbeitspapiers bei der AC Florenz ablösefrei angeschlossen. Bei Schalke unterschrieb er zunächst nur bis zum Ende der laufenden Saison.
Dzeko trifft direkt in seinem ersten Spiel für Schalke
Direkt in seiner ersten Partie gelang dem 39-Jährigen sein erstes Tor im S04-Trikot - nach Einwechslung erzielte er beim 2:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2.
Bei Florenz war Dzekos Karriere zuvor ins Stocken geraten. Der Stürmer, 2009 deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, im Jahr darauf Bundesliga-Torschützenkönig, danach zweimal englischer Meister mit Manchester City und Champions-League-Finalist 2023 mit Inter Mailand, war beim Serie-A-Klub immer unzufriedener, da er nur selten über eine Jokerrolle hinauskam.
Mit Schalke hat Dzeko nun beste Chancen, den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Nach 19 Spieltagen führen die Knappen die Tabelle des deutschen Unterhauses an. Derzeit liegt man zwei Zähler vor Verfolger Darmstadt 98.
Edin Dzeko: Seine Karrierestationen im Überblick
Verein Spiele Tore Teplice 46 16 Wolfsburg 142 85 Manchester City 189 72 AS Roma 260 119 Inter Mailand 101 31 Fenerbahce 99 46 Fiorentina 18 2