ManCity wurde von der Premier League zu einer saftigen Geldstrafe verdonnert.

Zeit kostet Geld: Der englische Meister Manchester City ist von der Premier League mit umgerechnet rund 2,5 Millionen Euro Strafe belegt worden.

Dies teilte die Liga am Mittwoch mit. Die Citizens hatten in den vergangenen beiden Spielzeiten wiederholt für eine Verzögerung des An- bzw. Wiederanpfiffs von Ligaspielen gesorgt.