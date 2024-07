Manuel Ugarte von PSG und Martin Zubimendi von Real Sociedad sind auf dem Radar von ManUnited. Nun wird ein weiterer Kandidat gehandelt.

Der englische Erstligist Manchester United ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen für das Mittelfeld. Vor allem deshalb, weil die Zukunft von Scott McTominay immer noch unklar ist, obwohl Trainer Erik ten Hag den Schotten am liebsten in Old Trafford halten möchte. Trotzdem werden Kandidaten gehandelt. Nun scheint ein neuer Name auf der Shortlist der Red Devils aufgetaucht zu sein.