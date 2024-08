Bei Chelsea sitzt mal wieder das Geld locker - doch die Forderung von Victor Osimhen ist auch für die Blues zu heftig.

Der FC Chelsea hat zwar schon mächtig eingekauft in diesem Sommer, doch ein echter Mittelstürmer fehlt den Blues noch. Deswegen sind sie englischen Medienberichten zufolge schon seit Wochen an Napolis Victor Osimhen interessiert - doch dessen übertriebene Gehaltsforderung soll einen Deal bislang verhindern. Das berichtet die englische Tageszeitung The Sun.