Vernichtende Kritik am VAR: Bundesligaprofi mit drastischer Forderung nach "aberwitzigem" Elfmeter

Grund für die Aufregung des 28-Jährigen war ein umstrittener Pfiff von Schiedsrichter Patrick Ittrich, der den 05ern nur wenige Minuten nach Anpfiff einen fragwürdigen Elfmeter zusprach, welcher die bayerischen Schwaben früh in Rückstand brachte.

Nach einem Strafraumduell zwischen Rexhbecaj und dem Mainzer Stefan Bell hatte der Unparteiische auf den Punkt gezeigt - selbst nach minutenlanger Überprüfung des VAR hatte der Strafstoß Bestand. Ittrich selbst erklärte später bei DAZN, dass er "klaren Kontakt am Fuß" wahrgenommen habe.

"Ich habe mich dann für Elfmeter entschieden und war dann im Kontakt mit dem Video-Assistenten. Die haben die Bilder geprüft und konnten es weder widerlegen noch belegen", so der Schiedsrichter. Bell sprach wiederum von einer "leichten Berührung."