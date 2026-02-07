"Es ist bitter, denn selbst mit der Lupe siehst du fast gar keinen Kontakt. Der VAR macht einfach viel zu viele Fehler, warum auch immer. Ich könnte mit Fehlentscheidungen des Schiedsrichters besser leben als mit Fehlentscheidungen nach Videobeweis. Das dürfte es eigentlich gar nicht geben", schimpfte Rexhbecaj. Er plädiere daher für eine Rückkehr zum alten System: "Ich wünsche mir, dass es wieder ist wie früher."
Vernichtende Kritik am VAR: Bundesligaprofi mit drastischer Forderung nach "aberwitzigem" Elfmeter
Grund für die Aufregung des 28-Jährigen war ein umstrittener Pfiff von Schiedsrichter Patrick Ittrich, der den 05ern nur wenige Minuten nach Anpfiff einen fragwürdigen Elfmeter zusprach, welcher die bayerischen Schwaben früh in Rückstand brachte.
Nach einem Strafraumduell zwischen Rexhbecaj und dem Mainzer Stefan Bell hatte der Unparteiische auf den Punkt gezeigt - selbst nach minutenlanger Überprüfung des VAR hatte der Strafstoß Bestand. Ittrich selbst erklärte später bei DAZN, dass er "klaren Kontakt am Fuß" wahrgenommen habe.
"Ich habe mich dann für Elfmeter entschieden und war dann im Kontakt mit dem Video-Assistenten. Die haben die Bilder geprüft und konnten es weder widerlegen noch belegen", so der Schiedsrichter. Bell sprach wiederum von einer "leichten Berührung."
FCA-Trainer Baum schimpft: "Für mich komplett unverständlich"
Neben Rexhbecaj zeigte sich auch Manuel Baum äußerst ungehalten über Ittrichs Entscheidung. Der Trainer des FCA witterte sogar eine gezielte Benachteiligung seiner Mannschaft: "Wir sind als FC Augsburg in den vergangenen Wochen öfter benachteiligt worden. Daran können wir nichts ändern, aber ich will das auch nicht einfach so hinnehmen."
Für ihn sei es "aberwitzig, dass ein nicht sichtbarer Kontakt dazu führt, dass die Entscheidung bestehen bleibt. Im Videokeller wurde ein Kontakt gesucht, aber nicht gefunden. Da wäre es das Mindeste gewesen, dass der Schiedsrichter rausgeschickt wird, um sich das selbst anzuschauen. Dann wäre er zum Schluss gekommen, den Elfmeter zurückzunehmen. Es ist für mich komplett unverständlich, warum das nicht geschehen ist. Man sieht in keinem Bild eine Berührung, da bewegt sich nicht einmal ein Stutzen. Man sieht nur einen Spieler, der hinfällt", polterte Baum.
Der Abstiegskampf der Bundesliga
13 FC Augsburg 21 6 4 11 24:39 -15 22 14 1. FSV Mainz 05 21 5 6 10 25:33 -8 21 15 VfL Wolfsburg 21 5 4 12 29:44 -15 19 16 SV Werder Bremen 21 4 7 10 22:39 -17 19 17 FC St. Pauli 21 4 5 12 20:35 -15 17 18 1. FC Heidenheim 1846 21 3 4 14 19:47 -28 13