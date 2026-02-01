Verließ unter Tränen den Platz: Später Real-Sieg wird von Jude Bellinghams Verletzung überschattet

Jedoch müssen die Madrilenen vor den anstehenden Play-offs in der Champions League gegen Benfica (17. und 25. Februar) einen schmerzhaften Ausfall befürchten. Jude Bellingham hatte bereits in der zehnten Minute den Platz verlassen, nach einem Sprint hatte sich der Engländer an die Rückseite des linken Oberschenkels gefasst und war sofort zu Boden gegangen. Unter Tränen verschwand Bellingham, der von seinen Mitspielern getröstet werden musste, im Spielertunnel.

Vinicius Júnior (15.) brachte Real in der Folge in Führung, Jorge de Frutos (49.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Nach einer Roten Karte für Rayos Pathé Ciss (80.) rettete Kylian Mbappé (90.+10/Foulelfmeter) Real in Überzahl doch noch drei Punkte. Auch Pep Chavarria (90.+13) musste bei Rayo in der Folge noch mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz.