Verletzungsschock für PSG: Starspieler kurz vor Duell mit dem FC Bayern München in der Champions League vom Platz getragen

Erst vor Kurzem war der 20-Jährige, einer der Finalhelden beim Pariser CL-Triumph im Frühjahr, nach einer Verletzung aus dem September zurückgekehrt.

Beim 7:2 bei Bayer Leverkusen präsentierte er sich in der Vorwoche mit zwei Treffern aber wieder in starker Form. Ein Einsatz im Ligaphasen-Duell mit den Münchnern am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/Prime Video) ist nun ungewiss.