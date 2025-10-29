FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-PSGAFP

Verletzungsschock für PSG: Starspieler kurz vor Duell mit dem FC Bayern München in der Champions League vom Platz getragen

Verletzungsschock für PSG! Kurz vor dem Duell mit dem FC Bayern München musste ein Leistungsträger vom Platz getragen werden.

  • WAS IST PASSIERT?

    Der Offensivspieler musste am Mittwoch beim 1:1 (0:0) im Ligue-1-Spiel beim FC Lorient in der zweiten Hälfte aufgrund einer Oberschenkelblessur vom Platz getragen werden.

  • WUSSTEST DU DAS?

    Erst vor Kurzem war der 20-Jährige, einer der Finalhelden beim Pariser CL-Triumph im Frühjahr, nach einer Verletzung aus dem September zurückgekehrt. 

    Beim 7:2 bei Bayer Leverkusen präsentierte er sich in der Vorwoche mit zwei Treffern aber wieder in starker Form. Ein Einsatz im Ligaphasen-Duell mit den Münchnern am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/Prime Video) ist nun ungewiss.