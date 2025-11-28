Verkauft man ihn für die Hälfte der einst gezahlten Ablöse? Crystal Palace nimmt wegen Dauerreservist wohl Kontakt zum FC Bayern auf

Boey konnte sich seit seiner Ankunft in München im Januar 2024 zu keinem Zeitpunkt durchsetzen und einen Stammplatz erarbeiten. Stattdessen war seine bisherige Zeit bei Bayern geprägt von wenigen Einsätzen und vor allem zu Beginn oft schwachen Leistungen, von Verletzungen und viel Zeit auf der Ersatzbank.

Boeys Vertrag an der Säbener Straße läuft zwar noch bis 2028, ob seiner schwierigen Situation wird aber schon seit längerem über einen Abgang spekuliert. Schon Mitte November hatte die Bild berichtet, dass Bayern dem Franzosen keine Steine in den Weg legen würde, sollte er im Januar gehen wollen. Bereits vergangenen Sommer war ein Wechsel Thema, wie Sportvorstand Max Eberl bestätigte. Letztlich entschied man sich zugunsten der Breite im Kader dann aber doch dazu, Boey noch zu halten.

Dessen sportliche Lage verbesserte sich im September und Oktober, als er in der Bundesliga fünfmal in Folge in der Startelf stand. Zuletzt kam Boey dann aber kaum noch zum Zug, insgesamt steht er diese Saison bei 14 Einsätzen (1 Assist).

Neben Palace soll für Boey derweil auch Juventus Turin eine Option sein. Zudem wird Vereinen wie Olympique Lyon, der AS Monaco, dem FC Sevilla oder auch seinem Ex-Klub Galatasaray Interesse nachgesagt. Möglichkeiten für eine Luftveränderung wären also durchaus vorhanden.