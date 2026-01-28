Verhandlungs-Experte offenbar im Fokus: Führte "Fatale Fehleinschätzung" bei Aaron Anselmino zu internem Ärger beim BVB?

Hauptverantwortlich dafür sei Verhandlungs-Experte Simon Rödder, der erst im vergangenen Sommer von Sportvorstand Lars Ricken installiert wurde. Der 31-Jährige reiste für die Gespräche mit den Blues sogar eigens nach London, um vor Ort den Vertrag auszuhandeln, besagten Passus konnte er offensichtlich aber nicht verhindern.

Anselmino war vom BVB leihweise unter Vertrag genommen worden und sollte eigentlich bis zum Ende der laufenden Saison in Dortmund bleiben. Am Montag verkündeten die Schwarzgelben allerdings, dass der 20-Jährige auf Wunsch Chelseas nach London zurückkehren müsse.

"Borussia Dortmund bedauert den kurzfristigen Abgang von Aaron Anselmino sehr und bedankt sich bei ihm für seinen Einsatz in den vergangenen Monaten", schrieb der Klub in einer Mitteilung. Anselmino selbst hatte beim Abschied von seinen Mitspielern mit den Tränen zu kämpfen.