Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, wird die dem FC Chelsea in den Verhandlungen eingeräumte Rückhol-Klausel in Teilen des Klubs als "fatale Fehleinschätzung" angesehen.
Verhandlungs-Experte offenbar im Fokus: Führte "Fatale Fehleinschätzung" bei Aaron Anselmino zu internem Ärger beim BVB?
Hauptverantwortlich dafür sei Verhandlungs-Experte Simon Rödder, der erst im vergangenen Sommer von Sportvorstand Lars Ricken installiert wurde. Der 31-Jährige reiste für die Gespräche mit den Blues sogar eigens nach London, um vor Ort den Vertrag auszuhandeln, besagten Passus konnte er offensichtlich aber nicht verhindern.
Anselmino war vom BVB leihweise unter Vertrag genommen worden und sollte eigentlich bis zum Ende der laufenden Saison in Dortmund bleiben. Am Montag verkündeten die Schwarzgelben allerdings, dass der 20-Jährige auf Wunsch Chelseas nach London zurückkehren müsse.
"Borussia Dortmund bedauert den kurzfristigen Abgang von Aaron Anselmino sehr und bedankt sich bei ihm für seinen Einsatz in den vergangenen Monaten", schrieb der Klub in einer Mitteilung. Anselmino selbst hatte beim Abschied von seinen Mitspielern mit den Tränen zu kämpfen.
BVB hätte Aaron Anselmino gerne gehalten
Der Argentinier hatte beim BVB wettbewerbsübergreifend zehn Spiele absolviert, zuletzt wurde er beim jüngsten Bundesliga-Erfolg bei Union Berlin (3:0) eingewechselt. Nach der Rückkehr von Ramy Bensebaini vom Afrika-Cup stehen dem BVB trotz Anselminos Abgang noch sechs Innenverteidiger zur Verfügung. Dennoch hätten die Dortmunder den Argentinier gerne gehalten.
Denn: Obwohl die Londoner vertraglich alles korrekt handhabten, bringt die vorzeitige Rückkehr des Argentiniers den BVB in eine schwierige Lage. Laut Bild wurden die Dortmunder erst kurzfristig über das Ende der Leihe informiert, sodass kaum Zeit bleibt, um adäquaten Ersatz zu finden.
Noch unklar ist, wie es mit Anselmino beim FC Chelsea weitergeht. Branchenkreise spekulieren, dass Chelseas Rückholung auch eine strategische Komponente hat, um Druck auf Stade Rennes auszuüben. Dort spielt Abwehrtalent Jeremy Jacquet (20), den Chelsea im Winter verpflichten möchte, aber den Rennes nicht ziehen lassen will. Durch Anselminos Rückkehr könnte Chelsea den Druck mindern und möglicherweise den Preis für Jacquet senken.
Aaron Anselmino in der Saison 25/26 für den BVB:
- Spiele: 10
- Tore: 1
- Assists: 1
- Spielminuten: 585