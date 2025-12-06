Nachdem Andreas Schicker von Bundesligist 1899 Hoffenheim entschieden hat, im Kraichgau zu bleiben und nicht den vakanten Posten des Sportchefs bei Österreichs Spitzenklub Red Bull Salzburg zu übernehmen, scheint sich ein neuer Top-Kandidat heraus kristallisiert zu haben.
Verhandlungen schon "weit fortgeschritten"! Jürgen Klopp hat wohl überraschenden Kandidaten als Salzburgs neuen Sportdirektor auserkoren
Informationen der österreichischen Zeitung Kurier zufolge ist Marcus Mann, derzeit Sport-Geschäftsführer von Zweitligist Hannover 96, der Favorit auf die Nachfolge des zu Borussia Mönchengladbach abgewanderten Rouven Schröder. Demnach befinden sich die Salzburger in Person von Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer der Red Bull GmbH, und Head of Global Soccer Jürgen Klopp bereits in Verhandlungen mit 96-Boss Martin Kind über die Höhe der Ablöse.
- Getty Images Sport
Mann sagte zuletzt dem VfL Wolfsburg ab
Vor wenigen Tagen hatte Mann dem VfL Wolfsburg noch eine Absage erteilt. Statt Sebastian Schindzielorz zu beerben, entschied er sich für einen Verbleib in Niedersachsen. Nun sollen die Gespräche mit Salzburg jedoch bereits "weit fortgeschritten" sein.
Salzburg steht aktuell ohne einen Geschäftsführer Sport da, weil sich Schröder nach nicht einmal einem Jahr im Amt in Richtung Gladbach verabschiedete. Bei den Fohlen wurde der 50-Jährige als Nachfolger des zurückgetretenen Roland Virkus neuer Sportdirektor.
Schicker sagte Wolfsburg und Salzburg ab
Der Österreicher Schicker dagegen, der einem Wechsel in seine Heimat gegenüber nicht abgeneigt gewesen sein soll, hat sich nach internen Gesprächen mit den Hoffenheimer Verantwortlichen für einen Verbleib entschieden.
Andreas Schicker berichtete im Doppelpass auf Sport1 zuletzt von einem Telefonat mit Klopp, in dem es um einen möglichen Wechsel des TSG-Sportgeschäftsführers zu Salzburg ging - zu einer Zeit, in der Schicker auch beim VfL Wolfsburg gehandelt wurde.
"Das war ein gutes Telefonat mit Jürgen, er hat mir seine Gedanken mitgeteilt. Das war auch alles in dieser Phase (Phase der Unruhe bei der TSG; Anm. d. Red.). Ich bin seit einem Jahr hier, habe davor viereinhalb bei Sturm Graz gearbeitet. Mein Ziel ist es, hier zu bleiben und den Weg fortzuführen", sagte Schicker.
Mann wiederum hat ebenfalls eine Verbindung nach Hoffenheim. Dort war er in der Saison 2020/21 Leiter der Nachwuchsabteilung, ehe er sich Hannover anschloss. Dort fungierte er zunächst über drei Jahre lang als Sportdirektor. Seit Ende März 2025 ist Mann, der von 2016 bis 2020 beim 1. FC Saarbrücken als Sportlicher Leiter arbeitete, Geschäftsführer Sport beim Zweitligisten.
Markus Mann: Stationen seiner Karriere als Funktionär
- 2016-2020: 1. FC Saarbrücken (Sportlicher Leiter)
- 2020-2021: TSG 1899 Hoffenheim (Leiter der Nachwuchsabteilung)
- 2021-2025: Hannover 96 (Sportdirektor)
- seit März 2025: Hannover 96 (Geschäftsführer Sport)