Verhandlungen schon "weit fortgeschritten"! Jürgen Klopp hat wohl überraschenden Kandidaten als Salzburgs neuen Sportdirektor auserkoren

Der Österreicher Schicker dagegen, der einem Wechsel in seine Heimat gegenüber nicht abgeneigt gewesen sein soll, hat sich nach internen Gesprächen mit den Hoffenheimer Verantwortlichen für einen Verbleib entschieden.

Andreas Schicker berichtete im Doppelpass auf Sport1 zuletzt von einem Telefonat mit Klopp, in dem es um einen möglichen Wechsel des TSG-Sportgeschäftsführers zu Salzburg ging - zu einer Zeit, in der Schicker auch beim VfL Wolfsburg gehandelt wurde.

"Das war ein gutes Telefonat mit Jürgen, er hat mir seine Gedanken mitgeteilt. Das war auch alles in dieser Phase (Phase der Unruhe bei der TSG; Anm. d. Red.). Ich bin seit einem Jahr hier, habe davor viereinhalb bei Sturm Graz gearbeitet. Mein Ziel ist es, hier zu bleiben und den Weg fortzuführen", sagte Schicker.