Borussia Dortmund steht bei zwei Stars wohl kurz davor, deren Verträge zu verlängern. Wie die Sport Bild berichtet, wollen die Schwarz-Gelben mit Julian Brandt und Emre Can weiterarbeiten.
Verhandlungen auf der Zielgeraden: Zwei große Namen offenbar kurz vor der Verlängerung beim BVB
Die Arbeitspapiere der beiden BVB-Führungsspieler laufen im kommenden Sommer aus und sollen dem Bericht zufolge jeweils um zwei Jahre verlängert werden - die Verhandlungen seien bereits in den finalen Phasen, wobei das Gehalt der Spieler (Brandt um die acht Millionen Euro pro Jahr, Can etwa neun Millionen) sich nicht massiv verändern soll. Der Abschluss eben jener Verhandlungen gäbe den Dortmundern zumindest etwas mehr Planungssicherheit in einer zuletzt ziemlich unruhigen Saisonphase.
Aus den letzten vier Pflichtspielen konnte die Truppe von Trainer Niko Kovac nur einen einzigen Sieg einfahren. Im DFB-Pokal ist die Borussia gegen Bayer 04 Leverkusen (0:1) ausgeschieden und in der Champions League verspielten Brandt und Co. gegen FK Bodö/Glimt zweimal eine Führung (2:2), sodass der BVB derzeit nicht unter den Top-8 in der Königsklasse rangiert ist und dadurch in die Playoffs müsste.
Diskussionen beim BVB nach sportlichen Rückschlägen
Nico Schlotterbeck übte anschließend deutliche Kritik an seinen Mitspielern. Auch BVB-Berater Matthias Sammer pflichtete dem zuletzt bei. "Wir müssen aufhören, die Wahrheit am Ende so zu verwischen, dass die, die die Wahrheit nennen, am Ende die Dummen sind", erklärte Sammer. "Schlotterbeck habe "die Wahrheit benannt. Und ein Leader darf und muss das. Es ist seine Aufgabe". Indirekt ging Sammer auch die Klubführung an. "Es gibt in der Wahrnehmung dessen, was er tut, Menschen, die wunderbare Charaktereigenschaften haben, aber keine Führungseigenschaften. Die erschrecken natürlich im ersten Moment", sagte der 58-Jährige. Wen er damit meinte, ließ Sammer offen.
Der Europameister von 1996 glaubt, dass ein kritischerer Umgang den BVB nach vorne bringen würde. Es fehle "dem Klub ja nicht an Harmonie. Borussia Dortmund ist harmoniesüchtig. Das ist auch das, was den Klub in der Verbindung, in der Liebe mit den Menschen ausmacht", sagte Sammer. Wenn der BVB "den nächsten Schritt" gehen wolle, werde "konstruktive Kritik" den Verein aber "verbessern".
- Getty Images Sport
Brandt und Can spielen schon lange für den BVB
Nach dem jüngsten Unentschieden der Dortmunder gegen den SC Freiburg in der Bundesliga soll es zudem zu einem Kabinenkrach zwischen Schlotterbeck und Serhou Guirassy gekommen sein. Der Guineer habe laut Bild daher in der Kabine Schlotterbeck zur Rede gestellt und darauf gedrängt, dass er Spieler das nächste Mal direkt ansprechen solle, "statt allgemeine Kritik zu äußern". Gleichzeitig habe Guirassy befürwortet, dass die Probleme "klarer und direkter" angesprochen werden müssten - "unabhängig davon, ob öffentlich oder intern".
Wenigstens scheint der BVB nun bei Brandt und Can zeitnah etwas Ruhe in die Angelegenheit zu bekommen. Die Vertragsverlängerungen sollen spätestens im Februar verkündet werden. Brandt spielt seit dem Sommer 2019 für die Schwarz-Gelben, als der 29-Jährige für kolportierte 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen verpflichtet wurde. Can (31) kam im Sommer 2020 für eine ähnliche Summe von Juventus Turin. Beide sind Führungsspieler bei der Borussia, mussten sich aber auch immer wieder Kritik wegen inkonstanter Leistungen gefallen lassen.
Die BVB-Spiele bis zum Ende der Hinrunde
- 19. Dezember: Borussia Mönchengladbach (H)
- 9. Januar: Eintracht Frankfurt (A)
- 13. Januar: Werder Bremen (H)