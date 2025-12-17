Verhandlungen auf der Zielgeraden: Zwei große Namen offenbar kurz vor der Verlängerung beim BVB

Die Arbeitspapiere der beiden BVB-Führungsspieler laufen im kommenden Sommer aus und sollen dem Bericht zufolge jeweils um zwei Jahre verlängert werden - die Verhandlungen seien bereits in den finalen Phasen, wobei das Gehalt der Spieler (Brandt um die acht Millionen Euro pro Jahr, Can etwa neun Millionen) sich nicht massiv verändern soll. Der Abschluss eben jener Verhandlungen gäbe den Dortmundern zumindest etwas mehr Planungssicherheit in einer zuletzt ziemlich unruhigen Saisonphase.

Aus den letzten vier Pflichtspielen konnte die Truppe von Trainer Niko Kovac nur einen einzigen Sieg einfahren. Im DFB-Pokal ist die Borussia gegen Bayer 04 Leverkusen (0:1) ausgeschieden und in der Champions League verspielten Brandt und Co. gegen FK Bodö/Glimt zweimal eine Führung (2:2), sodass der BVB derzeit nicht unter den Top-8 in der Königsklasse rangiert ist und dadurch in die Playoffs müsste.