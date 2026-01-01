Der FC Chelsea steht angeblich kurz davor, sich von Trainer Enzo Maresca zu trennen. Das berichtet die englische Tageszeitung The Guardian. Demnach könne die Entlassung des Italieners noch am Donnerstag erfolgen.
Verhältnis nicht mehr zu reparieren: Top-Trainer der Premier League steht angeblich vor dem sofortigen Aus
Chelsea: Krisensitzung zum Start des neuen Jahres
Am Neujahrstag findet dem Bericht zufolge eine Krisensitzung bei den Blues statt, in der sich die Klub-Verantwortlichen aller Voraussicht nach dazu entscheiden werden, nicht mehr mit Maresca weiterzumachen, sodass er im Auswärtsspiel bei Manchester City am Sonntag bereits nicht mehr auf der Bank der Londoner sitzen wird. Marescas Vertrag bei Chelsea läuft noch bis 2029.
Ergebnisse in der Liga lassen zu wünschen übrig
Ein Grund für die mögliche Entlassung sind die schwachen Ergebnisse der Blues. Am Dienstag trennten sie sich im eigenen Stadion nur 2:2 vom AFC Bournemouth und wurden von den eigenen Fans deshalb ausgebuht. Chelsea hat nur eines der vergangenen sieben Liga-Spiele gewonnen. Nach Führungen gab die Mannschaft in dieser Saison noch 15 Punkte in der Premier League wieder ab. Als aktueller Tabellenfünfter hat Chelsea bereits 15 Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter Arsenal.
Maresca verwundert mit seinen Aussagen und seinem Verhalten
Für großes Unverständnis bei den Klub-Bossen habe aber vor allem Marescas Verhalten in den letzten Wochen gesorgt. So sprach der Italiener nach dem Sieg gegen Everton Mitte Dezember von "den schlimmsten zwei Tagen" im Verein, die er zuvor erlebt habe, wobei nicht klar war, was genau vorgefallen ist. "Viele Leute" hätten nicht mehr hinter ihm gestanden, machte er den Journalisten klar.
Nach dem Bournemouth-Spiel stellte er sich außerdem nicht der Presse, sondern überließ diese Aufgabe seinem Assistenten Willy Caballero, was nicht nur die Journalisten, sondern auch die Klub-Führung verwunderte.
Straßburg-Coach als Maresca-Nachfolger?
Maresca übernahm die Blues im Sommer 2024 und führte den Klub zurück in die Champions League. Außerdem holte er den Titel in der Europa Conference League und gewann mit seiner Mannschaft auch die neugestaltete Klub-Weltmeisterschaft in den USA durch ein überzeugendes 3:0 gegen den Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.
Dem Bericht zufolge gilt Liam Rosenior von Racing Straßburg als Top-Kandidat für den Posten, sollte sich Chelsea zum Rauswurf Marescas entschließen.
Die Trainer-Karriere von Enzo Maresca:
- 2017 - 2018: Co-Trainer FC Sevilla
- 2018 - 2020: Co-Trainer West Ham United
- 2020 - 2021: Manchester City U23
- 2021: Parma Calcio
- 2022 - 2023: Co-Trainer Manchester City
- 2023 - 2024: Leicester City
- seit 2024: Chelsea