Verhältnis nicht mehr zu reparieren: Top-Trainer der Premier League steht angeblich vor dem sofortigen Aus

Für großes Unverständnis bei den Klub-Bossen habe aber vor allem Marescas Verhalten in den letzten Wochen gesorgt. So sprach der Italiener nach dem Sieg gegen Everton Mitte Dezember von "den schlimmsten zwei Tagen" im Verein, die er zuvor erlebt habe, wobei nicht klar war, was genau vorgefallen ist. "Viele Leute" hätten nicht mehr hinter ihm gestanden, machte er den Journalisten klar.

Nach dem Bournemouth-Spiel stellte er sich außerdem nicht der Presse, sondern überließ diese Aufgabe seinem Assistenten Willy Caballero, was nicht nur die Journalisten, sondern auch die Klub-Führung verwunderte.