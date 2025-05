Vergleiche mit Kylian Mbappe und Mathys Tel: PSG-Trainer Luis Enrique hat für das Finale der Champions League gegen Inter Mailand womöglich eine Geheimwaffe

Ein 17-jähriger Flügelstürmer stand bei Paris Saint-Germain zuletzt regelmäßig in der Startelf - und lässt die Fans träumen.

Ob PSG am 31. Mai in München endlich seinen Champions-League-Traum gegen Inter Mailand verwirklichen kann oder nicht, steht noch in den Sternen. Deutlich sicherer wirkt dagegen in diesen Tagen, dass sich der Klub keine Sorgen um die Zukunft machen muss. Denn der Kader von Luis Enrique strotzt praktisch vor jungen Top-Spielern - und Mega-Talent Ibrahim Mbaye startet gerade voll durch..

Wohl keine andere Mannschaft der Welt ist auf den Flügeln so stark besetzt wie Paris. Dribbler Khvicha Kvaratskhelia, Ballon d'Or-Anwärter Ousmane Dembélé, der mittlerweile im Zentrum agiert, sowie die Franzosen Bradley Barcola und Désiré Doué.

Mbaye ist der nächste aus dieser Reihe. Schon mit 17 Jahren läuft er gelegentlich für PSG auf - und begeistert mit seinem Potenzial.