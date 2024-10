Jamie Carragher nimmt den Auftritt von Matthijs de Ligt bei der Pleite gegen Tottenham auseinander. Dieser bringe sich selbst in Schwierigkeiten.

"In der ersten Halbzeit gab es zwei Großchancen und ein Tor, und de Ligt - ein Spieler, den sie für viel Geld geholt haben - steht jedes Mal völlig falsch. Am Ende fliegt er in die Zweikämpfe und bringt sich selbst in Situationen, in denen man eine Gelbe oder Rote Karte bekommen kann", sagte Carragher in der TV-Sendung "Monday Night Football"