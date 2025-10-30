Der FC Bayern München schaut auf der Suche nach einem talentierten Außenverteidiger offenbar in die niederländische Eredivisie.
Vergangene Saison war sein Verein ein FCB-Schreck! Bayern München führt wohl Gespräche mit großem Abwehrtalent
WAS IST PASSIERT?
Wie Sky berichtet, hat der FCB Interesse an Givairo Read von Feyenoord Rotterdam. Der 19-jährige Rechtsverteidiger, der auch auf der linken Seite spielen kann, ist demnach einer der Top-Kandidaten von Sportvorstand Max Eberl und Co. für eine Verstärkung auf den defensiven Außenbahnen.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Gespräche zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem niederländischen U21-Nationalspieler sollen laut Sky bereits stattgefunden haben. Allerdings müsse sich Bayern auf ordentlich Konkurrenz einstellen, denn auch mehrere Vereine aus der Premier League haben Read, der in Rotterdam noch bis 2029 unter Vertrag steht, angeblich genau im Auge.
WUSSTEST DU?
Read stammt aus dem Nachwuchs des FC Volendam und debütierte dort schon mit 15 für die zweite Mannschaft in der dritten niederländischen Liga. 2023 wechselte er dann zu Feyenoord, wo er in seiner ersten Saison zunächst vornehmlich für U18 und U21 zum Einsatz kam.
Im Herbst 2024 schaffte Read dann den dauerhaften Sprung in Feyenoords erste Mannschaft und etablierte sich als Stammspieler. Beim spektakulären 3:0-Sieg der Niederländer in der Champions-League-Ligaphase gegen Bayern im Januar stand er allerdings nicht auf dem Platz.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
In der laufenden Saison durfte Read bei Feyenoord bis dato meist von Beginn an ran. Aktuell steht der Youngster bei zwölf Einsätzen, in denen ihm ein Tor und zwei Assists gelangen.