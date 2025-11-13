"Verdammt großer Fehler": Einen Transfer bereut Ex-BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang massiv

Ein durchaus brisanter Entschluss, schließlich war Aubameyang vor seiner Zeit in Barcelona für Chelseas Lokalrivalen Arsenal auf Torejagd gegangen und dort sogar zwischenzeitlich Kapitän. "Ich dachte, das wird schon okay sein. Immerhin war auch Olivier Giroud von Arsenal zu Chelsea gegangen und hatte keine Probleme", so der 36-Jährige: "Aber bei mir war das anders."

An der Stamford Bridge lief es für ihn nach seinem Zwölf-Millionen-Euro-Wechsel dann gehörig schief. Zum Zeitpunkt seines Wechsels war noch sein ehemaliger BVB-Förderer Thomas Tuchel der Cheftrainer. Allerdings musste dieser bereits nach sechs Tagen gehen und Aubameyang kam unter dessen Nachfolger Graham Potter nicht zurecht. Dieser strich ihn unter anderem im Februar 2023 aus dem Kader für die Champions League.

Nach nicht einmal einem Jahr und drei mageren Treffern verließ Aubameyang Chelsea schon wieder und heuerte ablösefrei bei Olympique Marseille an. Nach einem einjährigen Engagement bei Al-Qadsiah in der Saudi Pro League stürmt er heute wieder für OM und ist dort in glänzender Verfassung: In 14 Pflichtspielen gelangen dem Routinier fünf Tore und sechs Assists.