Real Madrid und Sommer-Neuzugang Dean Huijsen haben sich auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo für das Verhalten des 20-Jährigen entschuldigt. Grund für das Vorgehen: Der spanische Nationalspieler hatte einen Beitrag auf seinem Instagram-Account geteilt, der rassistische Stereotype bezüglich des Aussehens von Personen ostasiatischer Herkunft enthielt.
Verbreitung rassistischer Inhalte: Star von Real Madrid entschuldigt sich für Fehltritt bei Social Media
"Ich entschuldige mich aufrichtig bei meinen chinesischen Freunden. Ich habe zuvor unbeabsichtigt einen Inhalt weitergeleitet, der beleidigende Nachrichten enthielt. Das war völlig unbeabsichtigt und ich bedauere die dadurch verursachten Unannehmlichkeiten", wird Huijsen im Namen des Vereins auf chinesisch zitiert.
Der Hintergrund: Der 20-Jährige hatte am vergangenen Wochenende ein Bild einer Person ostasiatischer Herkunft geteilt, welches Kommentare wie "Man könnte ihm mit Zahnseide die Augen verbinden" oder "Sogar die Chinesen nennen ihn Chinesen" enthielt. Trotz des schnellen Löschens der Story nach Veröffentlichung kamen rasch einige Screenshots ans Licht.
Die Beliebtheit der Königlichen auf dem asiatischen Markt ist nicht nur aufgrund strategischer und ökonomischer Aspekte besonders wichtig. Die schriftliche Entschuldigung könnte deshalb nicht die letzte Form einer Entschuldigung Huijsens sein. Denn: Die Madrider Fanszene in China soll laut Sport Bild etwa ein Live-Video fordern, in dem sich der Verteidiger nochmals äußern soll.
Der FC Bayern hatte wohl einst großes Interesse an Huijsen
Abgesehen von diesem Fehltritt verhält sich der Spanier seit seiner Ankunft bei Real jedoch tadellos und überzeugte sportlich auf Anhieb. Der Innenverteidiger wechselte im vergangenen Sommer vom AFC Bournemouth zu den Madrilenen, die die Ausstiegsklausel in Höhe von 62,5 Millionen Euro gezogen hatten. Sein Vertrag ist bis 2030 gültig.
"Seine hervorragenden Leistungen brachten ihm einen Vertrag beim berühmtesten und erfolgreichsten Verein der Welt ein. Viele der großen Namen im europäischen Fußball wollten ihn, aber er lehnte jedes Angebot höflich ab und wartete auf 'diese' Mannschaft, die Mannschaft seiner Träume. Das große und faszinierende Real Madrid", erklärte der Vater des 20-Jährigen damals.
Im Sommer waren neben Real Madrid noch eine Reihe weiterer Topklubs am 20-Jährigen interessiert - unter anderem der FC Chelsea, der FC Arsenal, der FC Liverpool, Borussia Dortmund und auch der FC Bayern München, bei dem Huijsen zwischenzeitlich als Nachfolge-Kandidat für den zur AS Monaco abgewanderten Eric Dier galt.
Dean Huijsen bei Real Madrid: Seine Leistungsdaten
- Spiele: 32
- Tore: 1
- Vorlagen: 2
- Gelbe Karten: 7
- Platzverweise: 2