Verbreitung rassistischer Inhalte: Star von Real Madrid entschuldigt sich für Fehltritt bei Social Media

"Ich entschuldige mich aufrichtig bei meinen chinesischen Freunden. Ich habe zuvor unbeabsichtigt einen Inhalt weitergeleitet, der beleidigende Nachrichten enthielt. Das war völlig unbeabsichtigt und ich bedauere die dadurch verursachten Unannehmlichkeiten", wird Huijsen im Namen des Vereins auf chinesisch zitiert.

Der Hintergrund: Der 20-Jährige hatte am vergangenen Wochenende ein Bild einer Person ostasiatischer Herkunft geteilt, welches Kommentare wie "Man könnte ihm mit Zahnseide die Augen verbinden" oder "Sogar die Chinesen nennen ihn Chinesen" enthielt. Trotz des schnellen Löschens der Story nach Veröffentlichung kamen rasch einige Screenshots ans Licht.

Die Beliebtheit der Königlichen auf dem asiatischen Markt ist nicht nur aufgrund strategischer und ökonomischer Aspekte besonders wichtig. Die schriftliche Entschuldigung könnte deshalb nicht die letzte Form einer Entschuldigung Huijsens sein. Denn: Die Madrider Fanszene in China soll laut Sport Bild etwa ein Live-Video fordern, in dem sich der Verteidiger nochmals äußern soll.