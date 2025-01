Verbotene Sprechchöre: Acht Fans beim Spiel zwischen Liverpool und Manchester United festgenommen

Die englische Polizei hat bestätigt, dass es nach unschönen Vorfällen an der Anfield Road zu Festnahmen gekommen ist.

Die Merseyside Police, die Polizei in Liverpool, hat bestätigt, dass nach dem am Sonntag ausgetragenen Premier-League-Duell zwischen dem FC Liverpool und Manchester United (2:2) acht Personen festgenommen worden sind. Ihnen wird das sogenannte 'Tragedy Chanting' vorgeworfen, also Sprechchöre, Gesänge, aber auch eindeutige Gesten, mit denen Opfer von Unglücken verhöhnt werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich demnach um einen 46-Jährigen aus Church Warsop, Nottinghamshire, und einen 28-Jährigen aus Hendersonville, Tennessee, USA. Darüber hinaus stellten sich fünf Männer und eine Frau freiwillig, denen dasselbe Vergehen vorgeworfen wird.