Verbeuge dich, Harry Kane! Der Stürmer des FC Bayern München erreicht mit einem Doppelpack im letzten Spiel des FC Bayern München einen wichtigen Meilenstein in seiner Karriere
Kane erzielt 500 Tore in der Seniorenliga
Kane fügte seinem bemerkenswerten Torrekord ein weiteres Kapitel hinzu, als Bayern München Werder Bremen mühelos besiegte und der englische Nationalmannschaftskapitän mit zwei Treffern die Marke von 500 Toren in seiner Profikarriere erreichte.
Dieser Meilenstein unterstreicht die außergewöhnliche Konstanz, die Kanes Karriere sowohl beim deutschen Verein als auch bei Tottenham geprägt hat. Der 32-jährige Stürmer zeigt kaum Anzeichen eines Leistungsabfalls und bleibt unter Vincent Kompany der Dreh- und Angelpunkt des Angriffs der Bayern. In allen Wettbewerben dieser Saison hat er in 35 Einsätzen 41 Tore erzielt und damit eine Torquote aufrechterhalten, die mit der aller Stürmer im europäischen Fußball mithalten kann – und diese meist sogar übertrifft.
Der perfekte Elfmeter des englischen Kapitäns
Von diesen 500 Toren fielen 100 durch Elfmeter, darunter auch einer beim Sieg gegen Bremen. Kanes erstes Tor des Nachmittags fiel, nachdem der junge Mittelfeldspieler Lennart Karl im Strafraum gefoult worden war. Eine kurze VAR-Überprüfung bestätigte die Entscheidung, und als der Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt wurde, schien das Ergebnis unvermeidlich.
Der englische Nationalmannschaftskapitän verwandelte den Elfmeter souverän und erzielte damit seinen 23. Elfmeter in der Bundesliga in den letzten drei Spielzeiten – mehr als die beiden nächstplatzierten Spieler zusammen. Noch beeindruckender ist, dass er in diesem Wettbewerb nach wie vor makellos ist und seit seiner Ankunft in Deutschland alle 23 Versuche verwandelt hat.
Der Abschluss war für seine Verhältnisse Routine, aber seine Zuverlässigkeit ist alles andere als gewöhnlich. Die Bayern betrachten Elfmeter mittlerweile fast als garantierte Tore, so präzise und technisch versiert ist Kane aus elf Metern. Auch in der Premier League hat er selten vom Elfmeterpunkt aus verfehlt. Der schmerzlichste Moment aus elf Metern ereignete sich während seines Einsatzes für England bei der Weltmeisterschaft gegen Frankreich.
Erfahrener Stürmer in Bestform
Nur wenige Minuten später baute Kane die Führung der Bayern aus und stellte mit seinem zweiten Tor seine Vielseitigkeit unter Beweis. Er nahm den Ball außerhalb des Strafraums an, richtete sich schnell auf und schoss ihn flach ins untere Eck.
Es war ein klassischer Kane-Abschluss – minimaler Rücklauf, schnelle Entscheidung und perfekte Platzierung außerhalb der Reichweite des Torhüters. Mit diesem Doppelpack hat er in seinen letzten drei Spielzeiten beim FC Bayern insgesamt 109 Torbeteiligungen erzielt, mehr als jeder andere Spieler in den fünf besten Ligen Europas im gleichen Zeitraum.
Anstatt sich nach seinem Wechsel von den Spurs Zeit zu nehmen, um sich an eine neue Liga zu gewöhnen, hat Kane stattdessen seine Leistung und sein Spiel insgesamt verbessert. Er ist sowohl zum Hauptakteur des Bayern in einer Mannschaft voller Superstars als auch zu einem kreativen Bezugspunkt in tieferen Bereichen geworden, indem er sich zwischen die Linien fallen lässt und gleichzeitig seine hervorragenden Torquoten beibehält, wie man es so oft während seiner Zeit in Nord-London gesehen hat.
Englands Weltmeisterschaft verloren?
Der Zeitpunkt seiner Form ist für England besonders erfreulich. Kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft scheint Kane in der wohl besten Verfassung seiner Karriere in das Turnier zu starten.
Trainer Thomas Tuchel hofft, dass der Stürmer seine Form aus dem Verein auch in die Länderspiele in diesem Sommer mitnehmen kann. Wenn Kane auch nur annähernd so effizient bleibt wie derzeit, wird England mit einem der zuverlässigsten Torjäger der Welt im Sturm in das Turnier gehen.
