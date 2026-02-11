Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick bemüht sich offenbar intensiv um einen Verbandswechsel von Carney Chukwuemeka von Borussia Dortmund, um diesen für seinen WM-Kader nominieren zu können.
Verbandswechsel soll kurz bevorstehen! Ralf Rangnick plant offenbar dicke WM-Überraschung mit BVB-Star
Chukwuemeka kann sich Verbandswechsel "sehr gut vorstellen"
Wie die Bild berichtet, könne sich der Mittelfeld-Star des BVB "sehr gut vorstellen", künftig für Österreich zu spielen. Eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen.
Ein Verbandwechsel wäre möglich, da Chukwuemeka bislang noch kein A-Länderspiel für die englische Nationalmannschaft absolviert hat. Zudem besitzt er neben der nigerianischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Der 22-Jährige wurde am 20. Oktober 2003 nämlich in Eisenstadt geboren und verbrachte dort die ersten zwei Jahre seines Lebens, ehe er in England aufwuchs.
Nachdem Chukwuemeka mit der U19 vor vier Jahren U19-Europameister wurde, kam er anschließend nur noch siebenmal für die U20 der Three Lions zum Einsatz. Sein letzter Junioren-Länderspieleinsatz datiert vom 31. Mai 2023 bei der U20-WM, wo England bereits im Achtelfinale an Italien scheiterte.
Leistungen beim BVB nicht konstant genug: Chukwuemekas WM-Chance bei England gering
Bereits 2023 soll Rangnick um Chukwuemeka geworben haben, damals stellte er jedoch noch selbst fest, dass ein Verbandswechsel für den verletzungsanfälligen Offensivspieler keine Option sei. "Soweit wir wissen, ist das ein Spieler, der für England spielen will und nicht für Österreich", sagte Rangnick damals.
Chukwuemekas Aussicht auf eine Kadernominierung von Thomas Tuchel für die WM sind jedoch auf ein Minimum geschrumpft, was einerseits an der hohen Konkurrenz bei den Three Lions liegt, andererseits aber auch an Chukwuemekas inkonstanten Leistungen beim BVB, bei dem er nach wie vor aufgrund von Fitness- und Gesundheitsdefiziten nicht so richtig Fuß fassen konnte.
Kein einziges Spiel machte Chukwuemeka bislang über 90 Minuten für die Dortmunder, die sich seine Dienste im Sommer trotz der geringen Verfügbarkeit während seines Leih-Halbjahres 2025 20 Millionen Euro kosten ließen. Dies taten die Verantwortlichen der Schwarzgelben, weil Chukwuemela in seinen 321 Einsatzminuten in der vergangenen Saison durchaus einen sehr guten Eindruck hinterlassen hatte.
Zwar spielt der vielseitig einsetzbare Mittelfeldmann nun wesentlich mehr für den BVB (872 Spielminuten) und auch seine Verletzungsproblematik scheint er mittlerweile in den Griff bekommen zu haben, so richtig und konstant überzeugen konnte er im bisherigen Saisonverlauf aber noch nicht.
BVB-Kollege Nmecha könnte Chukwuemekas Wechsel schon verraten haben
Dass auch unter den Dortmunder Profis über einen Verbandswechsel Chukwuemekas spekuliert und diskutiert wird, zeigte sich nach Bild-Angaben am vergangenen Samstag, als der BVB einen schmeichelhaften 2:1-Sieg beim VfL Wolfsburg einfuhr. Dort soll BVB-Kollege Felix Nmecha zu Österreichs Nationalspieler Patrick Wimmer von den Wölfen gesagt haben: "Ihr kriegt ja bald noch den Carney mit dazu."
Sollte er tatsächlich einen Verbandswechsel forcieren, könnte Chukwuemeka Ende März schon sein Länderspieldebüt für Rangnick und Co. geben. Dann trifft Österreich in zwei Freundschaftsspielen auf Ghana (27.3.) und Südkorea (31.3.). Er könnte dann auch auf zahlreiche Bundesliga-Kollegen treffen - unter anderem auf BVB-Gefährte Marcel Sabitzer.
