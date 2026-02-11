Verbandswechsel soll kurz bevorstehen! Ralf Rangnick plant offenbar dicke WM-Überraschung mit BVB-Star

Bereits 2023 soll Rangnick um Chukwuemeka geworben haben, damals stellte er jedoch noch selbst fest, dass ein Verbandswechsel für den verletzungsanfälligen Offensivspieler keine Option sei. "Soweit wir wissen, ist das ein Spieler, der für England spielen will und nicht für Österreich", sagte Rangnick damals.

Chukwuemekas Aussicht auf eine Kadernominierung von Thomas Tuchel für die WM sind jedoch auf ein Minimum geschrumpft, was einerseits an der hohen Konkurrenz bei den Three Lions liegt, andererseits aber auch an Chukwuemekas inkonstanten Leistungen beim BVB, bei dem er nach wie vor aufgrund von Fitness- und Gesundheitsdefiziten nicht so richtig Fuß fassen konnte.

Kein einziges Spiel machte Chukwuemeka bislang über 90 Minuten für die Dortmunder, die sich seine Dienste im Sommer trotz der geringen Verfügbarkeit während seines Leih-Halbjahres 2025 20 Millionen Euro kosten ließen. Dies taten die Verantwortlichen der Schwarzgelben, weil Chukwuemela in seinen 321 Einsatzminuten in der vergangenen Saison durchaus einen sehr guten Eindruck hinterlassen hatte.

Zwar spielt der vielseitig einsetzbare Mittelfeldmann nun wesentlich mehr für den BVB (872 Spielminuten) und auch seine Verletzungsproblematik scheint er mittlerweile in den Griff bekommen zu haben, so richtig und konstant überzeugen konnte er im bisherigen Saisonverlauf aber noch nicht.