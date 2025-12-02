VAR-Einsatz auch bei Eckbällen: FIFA will angeblich kurzfristige Änderungen für WM

Während das IFAB die Frage der Überprüfung bei einer Ampelkarte ohnehin auf der Agenda hatte, ist die Eckball-Prüfung umstritten. Kritiker befürchten weitere Spielverzögerungen, die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat sich laut der Times bereits dagegen ausgesprochen.

Beschäftigen wird sich das IFAB offenbar auch mit anderen Themen. Dazu gehören die zuletzt in der Bundesliga mehrfach diskutierten Millimeter-Entscheidungen durch die halbautomatische Abseitstechnologie. Daneben geht es um das mögliche "Verbot" von Nachschüssen bei einem vergebenen Elfmeter und vorgetäuschte Verletzungen zum Zweck der taktischen Einflussnahme durch die Trainer.