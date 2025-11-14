Offensivspieler Rodrygo ist angeblich unzufrieden mit seiner derzeitigen Situation bei Real Madrid.
Unzufrieden wegen zu wenig Einsatzzeit: Flieht ein Starspieler von Real Madrid vor Xabi Alonso?
Rodrygo hält sich für "zu jung und zu talentiert" für die Bank
Nach Informationen der spanischen Zeitung AS soll der der Brasilianer zeitnah ein Gespräch mit den Verantwortlichen fordern, falls sich an seiner aktuellen Lage nichts ändern. Dem Bericht zufolge hält sich der 24-Jährige als "zu jung und zu talentiert", um ein Dasein auf der Ersatzbank zu fristen.
In der laufenden Saison schaffte es Rodrygo unter dem neuen Trainer Xabi Alonso nur dreimal in die Startelf, seine restlichen zehn Einsätze bestritt er allesamt als Einwechselspieler. In der spanischen LaLiga kommt er somit auf lediglich 255 Spielminuten, in der Champions League stand er 109 Minute lang auf dem Rasen.
Auch der FC Bayern war einst an Rodrygo interessiert
Unter Alonso-Vorgänger Carlo Ancelotti war der 24-Jährige noch regelmäßig in der ersten Elf gestanden und hatte in der Vorsaison 25 Scorerpunkte in 54 Pflichtspielen beigesteuert. Ein Jahr zuvor, als Real Madrid die Champions League gewann, waren es sogar 26 Scorer in 51 Einsätzen.
Nach dem Trainerwechsel stand bereits im Sommer ein Wechsel in die Premier League zu Manchester City zur Diskussion, Rodrygo lehnte dies offenbar auf eigenen Wunsch hin ab und entschloss sich dazu, sich bei den Königlichen durchzubeißen.
Sollte sich an der Situation des Brasilianers nichts ändern, könnte er schon im Winter auf einen Transfer drängen. Die drei Londoner Klubs Arsenal, Chelsea und Tottenham sollen den 24-Jährigen Berichten zufolge beobachten. In der Vergangenheit galt auch der FC Bayern München als Interessent.
Rodrygo: Seine Profistationen
- 2019- heute: Real Madrid
- 2017-2019: FC Santos