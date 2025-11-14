Unzufrieden wegen zu wenig Einsatzzeit: Flieht ein Starspieler von Real Madrid vor Xabi Alonso?

Unter Alonso-Vorgänger Carlo Ancelotti war der 24-Jährige noch regelmäßig in der ersten Elf gestanden und hatte in der Vorsaison 25 Scorerpunkte in 54 Pflichtspielen beigesteuert. Ein Jahr zuvor, als Real Madrid die Champions League gewann, waren es sogar 26 Scorer in 51 Einsätzen.

Nach dem Trainerwechsel stand bereits im Sommer ein Wechsel in die Premier League zu Manchester City zur Diskussion, Rodrygo lehnte dies offenbar auf eigenen Wunsch hin ab und entschloss sich dazu, sich bei den Königlichen durchzubeißen.

Sollte sich an der Situation des Brasilianers nichts ändern, könnte er schon im Winter auf einen Transfer drängen. Die drei Londoner Klubs Arsenal, Chelsea und Tottenham sollen den 24-Jährigen Berichten zufolge beobachten. In der Vergangenheit galt auch der FC Bayern München als Interessent.