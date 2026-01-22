Unterschrift schon in der kommenden Woche? FC Bayern München tütet wohl nächste Vertragsverlängerung ein

Noch im vergangenen Sommer hatte Gnabry als potenzieller Verkaufskandidat gegolten, starke Leistungen in den laufenden Wettbewerben hätten die Meinung des FCB-Bosse allerdings geändert. Mittlerweile sei man in München außerordentlich zufrieden mit dem Offensivspieler, der in Abwesenheit des lange verletzten Jamal Musialas immerhin 15 Torbeteiligungen (sieben Tore, acht Assists) in 23 Pflichtspielen beisteuerte.

Erst kürzlich hatte sich Max Eberl optimistisch bezüglich einer zeitnahen Einigung gezeigt: "Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Aber wir sind noch nicht an einem Punkt, an dem ich etwas sagen kann", sagte der Bayern-Sportvorstand gegenüber Sport Bild und Welt TV.