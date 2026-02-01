Unterschiedliche Auffassungen über Gesundheitszustand! Transfer des BVB angeblich auf den letzten Metern geplatzt

Kabar sollte sich dem HSV zunächst bis zum Saisonende auf Leihbasis anschließen, im Anschluss hätten die Rothosen eine Kaufoption gehabt, die dem Vernehmen nach bei fünf Millionen Euro gelegen haben soll. Der BVB wiederum wollte sich eine Rückkaufklausel sichern.

Entscheidend für Kabar sei vor allem die sportliche Perspektive und regelmäßige Einsatzzeit gewesen. Beim BVB sah es diesbezüglich aus: In dieser Saison kam der deutsche U17-Welt- und Europameister noch zu keinem Einsatz in der ersten Mannschaft. Seit Mitte September stand er nicht einmal mehr im Kader von Niko Kovac. Kein Wunder, dass Kabar trotz eines Vertrags bis 2028 immer stärker mit einem Abschied liebäugelte.

Kabar war zuletzt ausschließlich für die Zweitvertretung des BVB in der Regionalliga im Einsatz und konnte dort in zehn Spielen vier Tore und eine Vorlage beisteuern.