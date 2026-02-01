Wie die Ruhr Nachrichten schreiben, fiel der 19-Jährige bei den Hamburgern durch den Medizincheck. Bei Borussia Dortmund und den Norddeutschen soll es demnach unterschiedliche Auffassungen über den exakten Gesundheitszustand des Spielers geben.
Unterschiedliche Auffassungen über Gesundheitszustand! Transfer des BVB angeblich auf den letzten Metern geplatzt
Kabar hatte sich im vergangenen Dezember eine Bänderdehnung im Knie zugezogen, offenbar hält der HSV die Nachwehen draus für zu riskant. Man sei zu der Einschätzungen gekommen, dass der zweimalige U20-Nationalspieler in seiner derzeitigen Verfassung keine sofortige Verstärkung für das Team von Trainer Merlin Polzin darstelle. So wäre der Deal letztlich geplatzt.
Eigentlich hatten sich beide Klubs am Samstag auf einen Wechsel Kabars geeinigt. Noch am selben Tag sollte der Medizincheck erfolgen, am heutigen Sonntag dann die Vertragsunterschrift. Inzwischen ist der 19-Jährige wohl wieder auf dem Weg zurück nach Dortmund.
- Getty Images
HSV wollte sich Kaufoption bei Kabar sichern
Kabar sollte sich dem HSV zunächst bis zum Saisonende auf Leihbasis anschließen, im Anschluss hätten die Rothosen eine Kaufoption gehabt, die dem Vernehmen nach bei fünf Millionen Euro gelegen haben soll. Der BVB wiederum wollte sich eine Rückkaufklausel sichern.
Entscheidend für Kabar sei vor allem die sportliche Perspektive und regelmäßige Einsatzzeit gewesen. Beim BVB sah es diesbezüglich aus: In dieser Saison kam der deutsche U17-Welt- und Europameister noch zu keinem Einsatz in der ersten Mannschaft. Seit Mitte September stand er nicht einmal mehr im Kader von Niko Kovac. Kein Wunder, dass Kabar trotz eines Vertrags bis 2028 immer stärker mit einem Abschied liebäugelte.
Kabar war zuletzt ausschließlich für die Zweitvertretung des BVB in der Regionalliga im Einsatz und konnte dort in zehn Spielen vier Tore und eine Vorlage beisteuern.
