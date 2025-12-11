Unter Tränen ausgewechselt! BVB bangt um zwei wichtige Defensiv-Stars

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl wollte unmittelbar nach der Partie keine Entwarnung geben: "Durch diese beiden Auswechslungen ist ein Bruch reingekommen. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist." Für eine genauere Diagnose müsse man den Donnerstag abwarten.

Der BVB plagt sich seit Saisonbeginn immer wieder mit Verletzungen, speziell im Defensivbereich, herum. Kapitän Can kehrte erst kürzlich von einer langwierigen Verletzungspause zurück, auch Nico Schlotterbeck und Niklas Süle fehlten schon mehrere Wochen.

Durch das 2:2 gegen Bodö/Glimt verpasste Borussia Dortmund den Sprung unter die besten acht Mannschaften. Derzeit liegt die Mannschaft von Trainer Niko Kovac auf Platz zehn der Tabelle, für den direkten Einzug ins Achtelfinale fehlt Stand jetzt ein Zähler.