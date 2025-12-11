Nach gerade einmal 33 Spielminuten musste Nationalspieler Waldemar Anton verletzt ausgewechselt werden. Der Innenverteidiger hatte sich zuvor ohne erkennbare Fremdeinwirkung bei einem Sprint am Oberschenkel verletzt und mit einem schmerzverzerrten Blick auf den Boden gesetzt. Für ihn kam Daniel Svensson in die Partie.
Unter Tränen ausgewechselt! BVB bangt um zwei wichtige Defensiv-Stars
Anselmino humpelt mit Oberschenkelproblemen vom Platz
Rund eine Viertelstunde vor Schluss erwischte es dann auch Aaron Anselmino. In der 74. Spielminute legte sich die Leihgabe des FC Chelsea auf den Rasen und schlug die Hände vor das Gesicht, ähnlich wie bei Anton schien es Probleme mit dem hinteren Oberschenkel zu geben.
Unter Tränen humpelte der 20-Jährige schließlich vom Platz, Emre Can durfte für die letzten Minuten für ihn ran. "Anselmino, verletzt runter. Der war den Tränen nahe. Ganz bitter", meinte DAZN-Kommentator Lukas Schönmüller.
BVB plagt sich seit Saisonbeginn mit Personalproblemen in der Defensive herum
Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl wollte unmittelbar nach der Partie keine Entwarnung geben: "Durch diese beiden Auswechslungen ist ein Bruch reingekommen. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist." Für eine genauere Diagnose müsse man den Donnerstag abwarten.
Der BVB plagt sich seit Saisonbeginn immer wieder mit Verletzungen, speziell im Defensivbereich, herum. Kapitän Can kehrte erst kürzlich von einer langwierigen Verletzungspause zurück, auch Nico Schlotterbeck und Niklas Süle fehlten schon mehrere Wochen.
Durch das 2:2 gegen Bodö/Glimt verpasste Borussia Dortmund den Sprung unter die besten acht Mannschaften. Derzeit liegt die Mannschaft von Trainer Niko Kovac auf Platz zehn der Tabelle, für den direkten Einzug ins Achtelfinale fehlt Stand jetzt ein Zähler.
BVB: Die Spiele bis zur Winterpause
Termin Spiel 14. Dezember, 15.30 Uhr SC Freiburg - BVB (Bundesliga) 19. Dezember, 20:30 Uhr BVB - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)