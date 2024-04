Unter Tränen und begleitet vom Applaus der gegnerischen Fans musste de Jong im Clasico vom Platz.

Frenkie de Jong vom FC Barcelona hat sich beim Clasico gegen Real Madrid (2:3) am Sprunggelenk verletzt. Eine offizielle Diagnose gibt es mittlerweile, die Teilnahme an der EM 2024 mit der niederländischen Nationalmannschaft ist aber offenbar nicht in Gefahr.