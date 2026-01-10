Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat die Entwicklung von Dayot Upamecano während der bislang eineinhalb gemeinsamen Jahre gelobt.
"Unter mir die beste Entwicklung" Vincent Kompany lobt einen Star des FC Bayern ganz besonders
- (C)Getty Images
Vincent Kompany: Dayot Upamecano kann sich zu einem der besten Verteidiger der Welt entwickeln
"Upa war für mich immer ein Führungsspieler, das wird er jetzt immer mehr. Am Ball hatte er unter mir die beste Entwicklung in den letzten 18 Monaten. Er ist sehr progressiv in seinem Spiel. Upa ist ein Spieler, der sich weiterentwickeln kann zu einem der besten Verteidiger der Welt - aber er muss noch ein paar Schritte machen", sagte der Coach während der Pressekonferenz vor dem ersten Spiel des neuen Jahres gegen den VfL Wolfsburg.
- IMAGO / Eibner
Bayern-Boss Max Eberl über Upamecano-Verlängerung: "Wir reden viel"
Die Vertragsverlängerung von Upamecano scheint nur noch Formsache, Münchens Sportvorstand Max Eberl aber hielt sich nach wie vor bedeckt. "Die einzige Aussage, die zählt, ist die von Upa und seinen Beratern und Vertrauten. Wir reden viel, wir lachen auch, und wir wünschen uns, dass er sich für uns entscheidet, weil wir ihn sportlich so hoch einschätzen", sagte er vor dem Spiel am Sonntag (17.30 Uhr).