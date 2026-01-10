"Unter mir die beste Entwicklung" Vincent Kompany lobt einen Star des FC Bayern ganz besonders

"Upa war für mich immer ein Führungsspieler, das wird er jetzt immer mehr. Am Ball hatte er unter mir die beste Entwicklung in den letzten 18 Monaten. Er ist sehr progressiv in seinem Spiel. Upa ist ein Spieler, der sich weiterentwickeln kann zu einem der besten Verteidiger der Welt - aber er muss noch ein paar Schritte machen", sagte der Coach während der Pressekonferenz vor dem ersten Spiel des neuen Jahres gegen den VfL Wolfsburg.