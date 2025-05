"Uns gefällt ...": Barcelonas Sportdirektor Deco nennt zwei Transferziele der Katalanen für die Offensive

Der Sportdirektor der Katalanen hat in einem Moment seltener Offenheit erklärt, welche beiden Spieler sein Klub gerne holen will.

Deco, der Sportdirektor des FC Barcelona, hat einen ungewohnt klaren Einblick in die geplanten Aktivitäten seines Klubs auf dem Transfermarkt gegeben. Er bestätigte, dass die Katalanen an Luis Diaz vom FC Liverpool und Marcus Rashford, der aktuell von Manchester United an Aston Villa ausgeliehen ist, interessiert sind. Außerdem bekräftigte er, dass der Verein mit weiteren Stars verlängern wolle und höchstwahrscheinlich keinen Mittelstürmer als Back-Up für Robert Lewandowski verpflichten werde.