Der Rekordmeister muss nach einer unglücklichen Szene schon früh im Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart auswechseln.

Aleksandar Pavlovic hat sich im Duell des FC Bayern München mit dem VfB Stuttgart in der Bundesliga am Samstagabend verletzt. Der deutsche Nationalspieler musste wegen einer Blessur an der Schulter bereits in der 8. Spielminute ausgewechselt werden.