Im WM-Quali-Spiel zwischen Paraguay und Argentinien ging es hoch her. Nun folgt eine Entschuldigung an Messis Adresse.

Omar Alderete, Nationalspieler Paraguays, hat sich mit einem offenen Brief im Namen seines Landes bei Argentiniens Superstar Lionel Messi für einen Vorfall während des WM-Qualifikationsspiels zwischen den beiden Nationen (2:1) entschuldigt: Als Messi in der aufgeheizten Atmosphäre einen Eckball ausführen wollte, warfen Zuschauer einige Plastikflaschen in seine Richtung.