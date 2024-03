Diogo Leite ist begeistert von Pepe und hofft auf die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024

Union Berlins Innenverteidiger Diogo Leite hat in einem Interview mit Calciomercato von seinem Ex-Mitspieler Pepe (41, FC Porto) geschwärmt. Dieser sei gar nicht das Rauhbein, als das ihn viele sähen. Leite selbst ist mit seinem ersten Jahr in der Bundesliga zufrieden und hofft, auch im kommenden Sommer in Deutschland aufzulaufen.