„Ungenau, beleidigend und aufwieglerisch“ – Andy Burnham kritisiert Sir Jim Ratcliffe, Miteigentümer von Manchester United, scharf für seine Äußerungen über Einwanderer.

Ratcliffe gab diese überraschende Erklärung während eines Interviews mit Sky News ab. Er sagte: „Ich habe so etwas schon oft bei Fußballvereinen gesehen. Wenn man schwierige Entscheidungen trifft, die wir bei Manchester United für notwendig hielten.

Wir waren überzeugt, dass es das Richtige war. Aber man wird dadurch für eine Weile sehr unbeliebt. Nun, ich war bei Manchester United sehr unbeliebt, weil wir viele Veränderungen vorgenommen haben. Aber meiner Meinung nach zum Besseren. Und ich glaube, wir sehen langsam erste Anzeichen dafür, dass sich das im Fußballverein auszahlt. Aber im ganzen Land gibt es dieselben Probleme.

Wenn man sich wirklich mit den großen Problemen der Einwanderung befassen will, mit Menschen, die lieber Sozialleistungen beziehen, als für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten, wenn man sich damit befassen will, dann muss man einige unpopuläre Dinge tun und Mut zeigen.“

Er fuhr fort: „Man kann keine Wirtschaft haben, in der neun Millionen Menschen Sozialleistungen beziehen und gleichzeitig so viele Einwanderer ins Land kommen. Ich meine, Großbritannien wurde kolonisiert. Das kostet zu viel Geld.

„Großbritannien wurde von Einwanderern kolonisiert, nicht wahr? Ich meine, die Bevölkerung Großbritanniens betrug 2020 58 Millionen, jetzt sind es 70 Millionen. Das sind 12 Millionen Menschen mehr.“

Ratcliffe fügte hinzu, als er sich an die Verantwortlichen des Landes wandte: „Ich weiß nicht, ob es nur der Apparat ist, der Keir daran gehindert hat, oder ob er vielleicht zu nett ist – ich meine, Keir ist ein netter Mann. Ich mag ihn, aber es ist ein schwieriger Job, und ich denke, man muss einige schwierige Dinge mit Großbritannien tun, um es wieder auf Kurs zu bringen, denn im Moment glaube ich nicht, dass die Wirtschaft in einem guten Zustand ist.“