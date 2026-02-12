Getty Images
„Ungenau, beleidigend und aufwieglerisch“ – Andy Burnham kritisiert Sir Jim Ratcliffe, Miteigentümer von Manchester United, scharf für seine Äußerungen über Einwanderer.
Burnham nimmt Ratcliffe und die Glazers ins Visier
In einer scharfen Antwort an Ratcliffe hat Burnham darauf hingewiesen, dass provokative Kommentare „gegen alles verstoßen, wofür Manchester traditionell steht“. Er scheint auch die amerikanische Eigentümergruppe von United ins Visier genommen zu haben.
Da die Familie Glazer nach wie vor an der Spitze der Old Trafford-Nahrungskette das Sagen hat, hat sich Burnham gegen „diejenigen ausgesprochen, die wenig zu unserem Leben hier beigetragen haben und stattdessen jahrelang einen Teil des Reichtums einer unserer stolzesten Institutionen abgeschöpft haben“.
Was ManUtd-Miteigentümer Ratcliffe sagte
Ratcliffe gab diese überraschende Erklärung während eines Interviews mit Sky News ab. Er sagte: „Ich habe so etwas schon oft bei Fußballvereinen gesehen. Wenn man schwierige Entscheidungen trifft, die wir bei Manchester United für notwendig hielten.
Wir waren überzeugt, dass es das Richtige war. Aber man wird dadurch für eine Weile sehr unbeliebt. Nun, ich war bei Manchester United sehr unbeliebt, weil wir viele Veränderungen vorgenommen haben. Aber meiner Meinung nach zum Besseren. Und ich glaube, wir sehen langsam erste Anzeichen dafür, dass sich das im Fußballverein auszahlt. Aber im ganzen Land gibt es dieselben Probleme.
Wenn man sich wirklich mit den großen Problemen der Einwanderung befassen will, mit Menschen, die lieber Sozialleistungen beziehen, als für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten, wenn man sich damit befassen will, dann muss man einige unpopuläre Dinge tun und Mut zeigen.“
Er fuhr fort: „Man kann keine Wirtschaft haben, in der neun Millionen Menschen Sozialleistungen beziehen und gleichzeitig so viele Einwanderer ins Land kommen. Ich meine, Großbritannien wurde kolonisiert. Das kostet zu viel Geld.
„Großbritannien wurde von Einwanderern kolonisiert, nicht wahr? Ich meine, die Bevölkerung Großbritanniens betrug 2020 58 Millionen, jetzt sind es 70 Millionen. Das sind 12 Millionen Menschen mehr.“
Ratcliffe fügte hinzu, als er sich an die Verantwortlichen des Landes wandte: „Ich weiß nicht, ob es nur der Apparat ist, der Keir daran gehindert hat, oder ob er vielleicht zu nett ist – ich meine, Keir ist ein netter Mann. Ich mag ihn, aber es ist ein schwieriger Job, und ich denke, man muss einige schwierige Dinge mit Großbritannien tun, um es wieder auf Kurs zu bringen, denn im Moment glaube ich nicht, dass die Wirtschaft in einem guten Zustand ist.“
Antwort des Bürgermeisters von Greater Manchester
Starmer reagierte auf dieses Interview, indem er Ratcliffes Behauptungen als „beleidigend und falsch“ bezeichnete. Er forderte den 73-Jährigen auf, sich zu entschuldigen. Diese Haltung wird von Burnham unterstützt, der ebenfalls das Bedürfnis verspürt hat, sich gegen eine prominente Persönlichkeit in Manchester auszusprechen.
In einer offiziellen Erklärung, die er in den sozialen Medien veröffentlichte, sagte er: „Diese Kommentare widersprechen allem, wofür Manchester traditionell steht: einem Ort, an dem Menschen aller Rassen, Glaubensrichtungen und ohne Glauben über Jahrhunderte hinweg zusammengearbeitet haben, um unsere Stadt und unsere Institutionen, darunter auch den Manchester United FC, aufzubauen. Eine Einschränkung der Einwanderung zu fordern ist eine Sache, diejenigen, die hierherkommen, als feindliche Invasionsmacht darzustellen, ist eine ganz andere. Das ist unzutreffend, beleidigend, aufwieglerisch und sollte zurückgenommen werden.
Fußballer, die aus aller Welt gekommen sind, um im Großraum Manchester zu spielen, haben das Leben unserer Stadt und Region bereichert, ebenso wie die vielen Menschen, die im Gesundheitswesen und anderen wichtigen Dienstleistungsbereichen und Branchen im Großraum Manchester arbeiten.
Wir schätzen ihren Beitrag als Stadtregion, die für ihre Herzlichkeit bekannt ist. Wenn Kritik angebracht ist, sollte sie sich an diejenigen richten, die wenig zu unserem Leben hier beigetragen haben und stattdessen jahrelang einen unserer stolzesten Vereine um seinen Reichtum gebracht haben.“
Ratcliffe & Ineos sind seit 2023 in Old Trafford.
Ratcliffe und seine Ineos-Gruppe erwarben ihre Anteile an Manchester United bereits im Jahr 2023. Sie haben nun die Kontrolle über den Fußballbetrieb in Old Trafford. Unter Interimstrainer Michael Carrick – nach der Entlassung von Ruben Amorim – hat sich das Blatt auf dem Spielfeld in letzter Zeit gewendet, aber die Fans sind enttäuscht über die Ticketpreise und die Verfügbarkeit in einer weiteren schwierigen Phase für die Red Devils.
