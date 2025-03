Der pazifische Inselstaat Neukaledonien steht unmittelbar davor, Fußball-Geschichte zu schreiben. Nur noch ein Sieg fehlt zur Teilnahme an der WM.

In der ozeanischen Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko liegt eine faustdicke Überraschung in der Luft. Die Nationalmannschaft Neukaledoniens könnte sich erstmals für eine Endrunde qualifizieren.