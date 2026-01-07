"Unfassbar emotional für mich": Niclas Füllkrug sagte für Milan sogar einer großen Liebe ab

Für den deutschen Nationalspieler ist das Kapitel Milan in seiner Vita indes eine große Ehre. "Dieser Verein mit diesem großen Namen und mit dieser großen Strahlkraft ist emotional unfassbar für mich", schwärmt Füllkrug gegenüber der Sport Bild. Bei West Ham hatte der 32-Jährige auch verletzungsbedingt eine schwere Zeit, kam bei den Engländern nie so richtig an.

Im Herbst zeichnete sich daher immer mehr ein vorzeitiger Abschied ab - auch, weil Füllkrug seine Teilnahme an der WM 2026 keinesfalls gefährden will. Milan war dabei schnell das absolute Wunschziel des Torjägers, der laut Sport Bild auch Optionen in Spanien oder der USA sowie in der Bundesliga hatte. Neben dem VfL Wolfsburg soll auch sein sich auf Stürmersuche befindender Ex-Klub Werder Bremen Interesse an einer Füllkrug-Rückkehr angemeldet haben.