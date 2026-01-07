Die AC Milan kann den bis Saisonende von West Ham United ausgeliehenen Mittelstürmer Niclas Füllkrug im Sommer offenbar zum Schnäppchenpreis fest verpflichten.
"Unfassbar emotional für mich": Niclas Füllkrug sagte für Milan sogar einer großen Liebe ab
AC Milan kann Niclas Füllkrug wohl für geringe Ablöse fest verpflichten
Wie die Sport Bild berichtet, liegt die Kaufoption bei lediglich rund fünf Millionen Euro. Da Milan für die aktuelle Leihe keine Gebühr zahlt, wäre das ein durchaus günstiger Preis, schließlich hatte West Ham vor eineinhalb Jahren noch 27 Millionen Euro Ablöse für Füllkrug an Borussia Dortmund überwiesen.
Allerdings werden für Milan in den kommenden Monaten zusätzliche Kosten fällig, da die Italiener Füllkrugs Gehalt für die zweite Saisonhälfte übernehmen. Netto sind das rund zwei Millionen Euro.
- Getty Images Sport
Niclas Füllkrug: Für Milan verwarf er wohl sogar eine Rückkehr zu Werder Bremen
Für den deutschen Nationalspieler ist das Kapitel Milan in seiner Vita indes eine große Ehre. "Dieser Verein mit diesem großen Namen und mit dieser großen Strahlkraft ist emotional unfassbar für mich", schwärmt Füllkrug gegenüber der Sport Bild. Bei West Ham hatte der 32-Jährige auch verletzungsbedingt eine schwere Zeit, kam bei den Engländern nie so richtig an.
Im Herbst zeichnete sich daher immer mehr ein vorzeitiger Abschied ab - auch, weil Füllkrug seine Teilnahme an der WM 2026 keinesfalls gefährden will. Milan war dabei schnell das absolute Wunschziel des Torjägers, der laut Sport Bild auch Optionen in Spanien oder der USA sowie in der Bundesliga hatte. Neben dem VfL Wolfsburg soll auch sein sich auf Stürmersuche befindender Ex-Klub Werder Bremen Interesse an einer Füllkrug-Rückkehr angemeldet haben.
Niclas Füllkrug debütierte Anfang Januar für Milan
Doch Milan, das der Sport Bild zufolge schon vor seinem West-Ham-Wechsel im Sommer 2024 angeklopft hatte, übte eine zu große Strahlkraft auf Füllkrug aus. Zudem waren die Rossoneri dazu bereit, Füllkrugs Gehalt vollständig zu übernehmen, was West Ham in die Karten spielte.
Füllkrug hatte Anfang Januar beim 1:0-Sieg in Cagliari als Joker für Milan debütiert und erhielt daraufhin sofort positives Feedback. In der Serie A will er sich in den kommenden Monaten allen voran bei Bundestrainer Julian Nagelsmann empfehlen und für den WM-Kader im kommenden Sommer unverzichtbar machen. Das erste ganz große Highlight auf dem Weg dorthin wartet am Donnerstagabend, wenn Füllkrug im Ligaspiel gegen Genua sein Heimdebüt für Milan in San Siro feiert.
- AFP
Niclas Füllkrug: Die nächsten Spiele mit Milan
- 8. Januar: AC Mailand - FC Genua (Serie A)
- 11. Januar: AC Florenz - AC Mailand (Serie A)
- 15. Januar: Como - AC Mailand (Serie A)
- 18. Januar: AC Mailand - Lecce (Serie A)
- 25. Januar: AS Rom - AC Mailand (Serie A)