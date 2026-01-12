Zehn Jahre lang bildeten Arjen Robben und Franck Ribery beim FC Bayern eine der gefürchtetsten Flügelzangen Europas. Rib und Rob, Robbery. 2013 krönten sie sich mit dem Gewinn des Triples. Das entscheidende Tor im Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund legte Ribery seinem kongenialen Partner Robben auf.
Unerreicht in der Bundesliga! Michael Olise erreicht im 50. Spiel für den FC Bayern eine stolze Marke
Seit ihrem gemeinsamen Abschied 2019 suchen die Münchner nach würdigen Nachfolgern. Leroy Sane und Serge Gnabry erfüllten die hohen Erwartungen trotz guter Phasen nicht. Auch Kingsley Coman erreichte niemals eine derartige Konstanz, immerhin schoss er das Siegtor beim bis dato letzten Triumph in der Königsklasse 2020.
Womöglich sind nun aber die wahrhaftigen Erben von Robben und Ribery gefunden. Keine Flügelzange kam Robbery jemals näher, als Michael Olise (24) und Luis Diaz (28) in dieser Saison.
- AFP
Max Eberl vergleicht Olise und Diaz mit Robben und Ribery
Beim beeindruckenden 8:1-Statement-Sieg gegen den VfL Wolfsburg zum Rückrundenstart lieferten die beiden eine weitere Gala-Vorstellung. Beide sammelten jeweils drei Scorerpunkte, zudem erzwangen sie in Co-Produktion zwei Eigentore. Olise verzeichnete in seinem 50. Bundesligaspiel Assist Nummer 24, mehr schaffte in diesem Zeitraum kein Spieler seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2004.
In der laufenden Saison steht Olise nach 26 Pflichtspielen bei zwölf Toren und 15 Assists, Diaz bei 14 Treffern und neun Vorlagen. Werte, wie sie einst Robben und Ribery auflegten. Entsprechende Erinnerungen werden beim FC Bayern mittlerweile auch intern wach.
"Wir haben gerade in der Kabine darüber gesprochen", verriet Eberl. "Michael ist ein Stück weit der neue Robben und Lucho auf der anderen Seite der Typ Ribery." Links der "kreative Chaos-maker" Diaz aus Kolumbien, vor der Saison für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool verpflichtet. Rechts der "filigrane, elegante, kreative" Olise aus Frankreich, dessen "Moves" Eberl so sehr an Robben erinnern. Vor allem natürlich der Move: von rechts in die Mitte ziehen und dann mit links abschließen - genau so erzielte Olise das 3:1. Zusammenfassend: "Wir haben im Moment eine außergewöhnliche Flügelzange."
- AFP
Der FC Bayern jagt allerhand Bestmarken
Aber nicht nur deshalb erinnert der FC Bayern aktuell an die ganz großen Zeiten Mitte des vergangenen Jahrzehnts. An die Zeiten, als die Münchner unter Trainer Jupp Heynckes das Triple holten und dann unter Pep Guardiola eine bis heute nie mehr erreichte nationale Dominanz zelebrierten. Kompany kommt in der Bundesliga mittlerweile auf einen Punkteschnitt von 2,52 - gleichauf mit Guardiola Klubrekord.
Guardiola coachte den FC Bayern 2014 am 27. Spieltag Ende März zum frühesten Titelgewinn der Vereinsgeschichte. Die Bestmarke wackelt: Nach 16 Spieltagen führen die national noch ungeschlagenen Münchner die Tabelle bereits mit elf Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund an. Möglich ist zudem der Torrekord von 1972. Damals kam der FC Bayern vor allem dank Gerd Müller auf 101 Tore. In dieser Saison erzielten die Münchner bereits 63. Halten sie diesen Schnitt von 3,94 Toren pro Spiel stehen am Ende sagenhafte 134.
Harry Kane jagt derweil Robert Lewandowskis 41-Tore-Bestmarke von 2021. Aktuell hält der 32-jährige Engländer bei 20 Treffern. Es hätten sogar noch mehr sein können, wäre Kane nicht so unglaublich uneigennützig, wie er beim fünften Tor gegen Wolfsburg einmal mehr eindrucksvoll demonstrierte. Frei vor Keeper Kamil Grabara legte Kane zu Raphael Guerreiro rüber, der noch noch einschieben musste. Fast jeder Stürmer - und ganz sicher Lewandowski - hätte selbst abgeschlossen.
"Das sagt etwas über die Mentalität, die wir in der Mannschaft haben. Da ist kein Egomane", findet Eberl. "Die Jungs haben genug gesundes Selbstvertrauen und schauen auch auf sich, aber der Teamgedanke steht immer davor." Wenige Sekunden nach seiner uneigennützigen Ablage zirkelte Kane den Ball übrigens genau ins Kreuzeck. Ein Anwärter auf das Tor des Jahres - und ein weiteres Highlight dieses perfekten Rückrundenstarts des FC Bayern.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
Datum Uhrzeit Begegnung Mittwoch, 14. Januar 20.30 Uhr 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga) Samstag, 17. Januar 18.30 Uhr RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga) Mittwoch, 21. Januar 21 Uhr FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League) Samstag, 24 Januar 15.30 Uhr FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga) Mittwoch, 28. Januar 21 Uhr PSV Eindhoven - FC Bayern (Champions League)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.