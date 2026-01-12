Unerreicht in der Bundesliga! Michael Olise erreicht im 50. Spiel für den FC Bayern eine stolze Marke

Aber nicht nur deshalb erinnert der FC Bayern aktuell an die ganz großen Zeiten Mitte des vergangenen Jahrzehnts. An die Zeiten, als die Münchner unter Trainer Jupp Heynckes das Triple holten und dann unter Pep Guardiola eine bis heute nie mehr erreichte nationale Dominanz zelebrierten. Kompany kommt in der Bundesliga mittlerweile auf einen Punkteschnitt von 2,52 - gleichauf mit Guardiola Klubrekord.

Guardiola coachte den FC Bayern 2014 am 27. Spieltag Ende März zum frühesten Titelgewinn der Vereinsgeschichte. Die Bestmarke wackelt: Nach 16 Spieltagen führen die national noch ungeschlagenen Münchner die Tabelle bereits mit elf Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund an. Möglich ist zudem der Torrekord von 1972. Damals kam der FC Bayern vor allem dank Gerd Müller auf 101 Tore. In dieser Saison erzielten die Münchner bereits 63. Halten sie diesen Schnitt von 3,94 Toren pro Spiel stehen am Ende sagenhafte 134.

Harry Kane jagt derweil Robert Lewandowskis 41-Tore-Bestmarke von 2021. Aktuell hält der 32-jährige Engländer bei 20 Treffern. Es hätten sogar noch mehr sein können, wäre Kane nicht so unglaublich uneigennützig, wie er beim fünften Tor gegen Wolfsburg einmal mehr eindrucksvoll demonstrierte. Frei vor Keeper Kamil Grabara legte Kane zu Raphael Guerreiro rüber, der noch noch einschieben musste. Fast jeder Stürmer - und ganz sicher Lewandowski - hätte selbst abgeschlossen.

"Das sagt etwas über die Mentalität, die wir in der Mannschaft haben. Da ist kein Egomane", findet Eberl. "Die Jungs haben genug gesundes Selbstvertrauen und schauen auch auf sich, aber der Teamgedanke steht immer davor." Wenige Sekunden nach seiner uneigennützigen Ablage zirkelte Kane den Ball übrigens genau ins Kreuzeck. Ein Anwärter auf das Tor des Jahres - und ein weiteres Highlight dieses perfekten Rückrundenstarts des FC Bayern.