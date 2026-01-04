"Und jetzt postet Fabrizio Romano über mich": Transferhammer um Triers Mateo Biondic ist perfekt

Für die Duelle mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München am 21. Januar und eine Woche später gegen Atalanta Bergamo ist Biondic allerdings noch nicht spielberechtigt, Neuzugänge können in den internationalen Wettbewerben erst für die K.o.-Phase nachgemeldet werden. Doch das wird der gebürtige Lemgoer verschmerzen können, denn erst in dieser Saison erlebte er nach komplizierten Jahren einen kometenhaften Aufstieg.

Er habe mit seinen ehemaligen Mitspielern noch über den "Here-we-go"-Slogan gewitzelt, "und jetzt postet Fabrizio Romano über mich", verriet Biondic im Interview mit seinem neuen Klub mit Blick auf den italienischen Transferexperten, der seinen Wechsel vor dem Wochenende bereits angekündigt hatte.