C. Ronaldo

Ein in UK ansässiger Schönheitsarzt hat Cristiano Ronaldo verklagt. CR7 soll Rechnungen für sich und seine Familie schuldig geblieben sein.

Cristiano Ronaldo soll in den Jahren 2020 und 2021 immer wieder die Dienste von Dr Roshan Ravindran, in der Szene auch als Dr. Rosh bekannt, in Anspruch genommen haben. Die Rechnungen des Schönheits-Doktors soll CR7 aber schuldig geblieben sein.