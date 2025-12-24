Borussia Dortmund hat offenbar konkrete Preisvorstellungen bei einem möglichen Abgang von Karim Adeyemi. Die Bild berichtet, dass der BVB bei einem Angebot von mindestens 60 Millionen Euro einen Verkauf des Flügelflitzers in Betracht ziehen würde.
Umdenken bei Karim Adeyemi nach Aussetzern? Für diese Summe kann er den BVB angeblich verlassen
BVB: Adeyemi leistete sich zuletzt mehrere Disziplinlosigkeiten
Adeyemi spielt seit dreieinhalb Jahren in Schwarz-Gelb und ist eigentlich eine wichtige Stütze in der Mannschaft von Trainer Niko Kovac.
Allerdings lässt der 23-Jährige immer wieder die nötige Konstanz vermissen und sorgte zuletzt abseits des Platzes für unerwünschte Schlagzeilen. Die eigentlich vom BVB angestrebte Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrages könnte durch die jüngsten Disziplinlosigkeiten (Waffen-Eklat, Ausraster gegen Gladbach usw.) zumindest aufgeschoben werden.
- Getty Images Sport
BVB plant wohl Krisengipfel wegen Adeyemi
Laut Bild soll es nach den Feiertagen einen Krisengipfel der Dortmunder Führung um Kovac und Geschäftsführer Sport Lars Ricken geben, bei der der weitere Umgang mit Adeyemi besprochen werden soll. Ursprünglich hatte Adeyemis Berater Jorge Mendes angeblich auf eine deutliche Gehaltserhöhung für seinen Schützling und eine Ausstiegsklausel gepocht.
Bereits im Sommer hatte es Gerüchte gegeben, wonach die BVB-Bosse zwischen 65 und 70 Millionen Euro von möglichen Interessenten für Adeyemi verlangen, der in der laufenden Saison bei sechs Toren und drei Vorlagen in 22 Spielen steht.
Karim Adeyemi: Statistiken beim BVB
- Spiele: 129
- Tore: 32
- Vorlage: 22