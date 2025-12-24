Umdenken bei Karim Adeyemi nach Aussetzern? Für diese Summe kann er den BVB angeblich verlassen

Adeyemi spielt seit dreieinhalb Jahren in Schwarz-Gelb und ist eigentlich eine wichtige Stütze in der Mannschaft von Trainer Niko Kovac.

Allerdings lässt der 23-Jährige immer wieder die nötige Konstanz vermissen und sorgte zuletzt abseits des Platzes für unerwünschte Schlagzeilen. Die eigentlich vom BVB angestrebte Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrages könnte durch die jüngsten Disziplinlosigkeiten (Waffen-Eklat, Ausraster gegen Gladbach usw.) zumindest aufgeschoben werden.