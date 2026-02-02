Uli Hoeneß kocht vor Wut: Dem FC Bayern droht ein neues Spieler-Drama

Das wäre ganz im Sinne von Hoeneß. "Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Dayot Upamecano sich für einen Verbleib beim FC Bayern entscheiden würde", sagte er. Doch die Verhandlungen stocken seit geraumer Zeit. Zuletzt war von einem Ultimatum die Rede, das am vergangenen Sonntag ausgelaufen sein soll. Dann hieß es, der 27 Jahre alte Abwehrmann, der in der Spielidee des Vorwärtsverteidigens von Trainer Vincent Kompany eine zentrale Bedeutung einnimmt, solle sich bis Ende dieser Woche äußern.

Dabei schien es Anfang Januar, als seien nur noch Details der neuen Übereinkunft zu klären. Demnach sollte Upamecano neben einer Gehaltserhöhung und üppigem Handgeld angeblich auch eine Ausstiegsklausel erhalten. Auch er hoffe, "dass es bald eine Lösung gibt und ich weitermachen kann", bekannte Upamecano damals.

Und jetzt? "Wie die Kommunikation tatsächlich bei uns ist, untereinander: Das ist bei uns", sagte Sportvorstand Max Eberl am vergangenen Samstag und bekannte: "Natürlich ist es so: Irgendwann muss auch eine Entscheidung her."

Das klang dann doch wieder nach einem Ultimatum.