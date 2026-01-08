UEFA verkündet ihr Urteil! FC Bayern München nach Fan-Pyroshow gegen Sporting LIssabon bestraft
Es kommt wie befürchtet: Der FC Bayern München muss im kommenden CL-Heimspiel auf einen Teil seiner Fans verzichten.
Nach dem wiederholten Einsatz von Pyrotechnik in der Südkurve bei Heimspielen in der Champions League ist der FC Bayern München von der UEFA mit einer Strafe belegt worden.
Wie die Münchner am Donnerstag mitteilten, sanktionierte der europäische Verband den deutschen Rekordmeister mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro. Darüber hinaus wird beim kommenden CL-Heimspiel gegen Royale Union Saint-Gilloise am 21. Januar ein Teil der Südkurve gesperrt.
Fans des FC Bayern brennen gegen Sporting großflächig Pyro ab
Die ursprünglich auf Bewährung ausgesetzte Strafe wurde nach dem Vorfall beim Spiel gegen Sporting Lissabon, als die anwesenden Fans die zweite Halbzeit mit einer großen Pyroshow eröffneten, in eine tatsächliche umgewandelt.
Für die Partie gegen Union Saint-Gilloise bedeutet dies, dass die Sektoren 111 bis 114 unbesetzt bleiben müssen. In einem Statement ließen sich die Bayern allerdings die Möglichkeit offen, die gesamte Südkurve auszuschließen.
"Da bei Heimspielen des FC Bayern im Unterrang der Südkurve keine blockweise Ticketvergabe erfolgt und alle 9.336 Tickets für die Blöcke 109 bis 117 gültig sind, ist es dem Club technisch nicht möglich, ausschließlich die 4.800 Tickets für die Blöcke 111 bis 114 gezielt zu stornieren", hieß es dort.
Bayern behält sich komplette Sperrung der Südkurve vor
Deshalb würden zunächst "alle Tickets für die Südkurve storniert", die Eintrittspreise würden den jeweiligen Käufern zurückerstattet werden. Sollten die Plätze in den Blöcken 109 bis 110 sowie 115 bis 117 zu einem späteren Zeitpunkt erneut in den Verkauf gehen, würde der FC Bayern "zeitnah und gezielt über das weitere Vorgehen und organisatorische Details informieren."
Bereits unmittelbar nach den Geschehnissen beim Heimspiel gegen Lissabon hatte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen scharfe Kritik am Verhalten der Fans geäußert: "Es geht weniger ums Nicht-verstehen-können, sondern um eine eigene Definition von Recht. Das ist aber nicht das richtige Recht. Es gibt Regeln und die sind einzuhalten. Deshalb hat das da nichts zu suchen."
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
Sonntag, 11. Januar: FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga)
Mittwoch, 14. Januar: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
Samstag, 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
Mittwoch, 21. Januar: FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)
Samstag, 24 Januar: FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)
