UEFA verkündet ihr Urteil! FC Bayern München nach Fan-Pyroshow gegen Sporting LIssabon bestraft

Die ursprünglich auf Bewährung ausgesetzte Strafe wurde nach dem Vorfall beim Spiel gegen Sporting Lissabon, als die anwesenden Fans die zweite Halbzeit mit einer großen Pyroshow eröffneten, in eine tatsächliche umgewandelt.

Für die Partie gegen Union Saint-Gilloise bedeutet dies, dass die Sektoren 111 bis 114 unbesetzt bleiben müssen. In einem Statement ließen sich die Bayern allerdings die Möglichkeit offen, die gesamte Südkurve auszuschließen.

"Da bei Heimspielen des FC Bayern im Unterrang der Südkurve keine blockweise Ticketvergabe erfolgt und alle 9.336 Tickets für die Blöcke 109 bis 117 gültig sind, ist es dem Club technisch nicht möglich, ausschließlich die 4.800 Tickets für die Blöcke 111 bis 114 gezielt zu stornieren", hieß es dort.