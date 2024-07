Nach Berechnungen des kicker kassieren die deutschen Teams über 20 Millionen Euro von der UEFA für die abgestellten Spieler. Krösus ist der FC Bayern.

Die UEFA wird Abstellungsprämien in Höhe von fast 22 Millionen Euro an die deutschen Klubs ausschütten, die bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland Spieler gestellt haben. Das berichtet der kicker.

Auf die größte Summe kann sich demnach der FC Bayern freuen, gefolgt von RB Leipzig. Sogar einige Zweitligisten kassieren einen nicht unerheblichen Zuschuss.