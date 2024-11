In der Südamerika-Gruppe straucheln die Favoriten, Reals Superstar Vinicius Junior und Lionel Messi stehen im Mittelpunkt.

Die brasilianische Nationalmannschaft hat auch wegen eines verschossenen Foulelfmeters von Superstar Vinicius Jr. einen Dämpfer in der WM-Qualifikation kassiert. Der Rekordweltmeister kam am Donnerstag nicht über ein 1:1 (1:0) in Venezuela hinaus und verpasste damit den dritten Sieg in Serie. Auch Weltmeister Argentinien kassierte beim 1:2 (1:1) in Paraguay einen Rückschlag.