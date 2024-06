Viele Bayern-Stars plagten sich in der letzten Saison mit hartnäckigen Verletzungen herum. Dabei bekam auch Fitnesscoach Broich sein Fett weg.

In der abgelaufenen Spielzeit musste sich der FC Bayern München immer wieder mit größeren Verletzungssorgen herumplagen, wobei auch Fitnesscoach Dr. Holger Broich in den Fokus der Kritik rückte. Dieser will die Vorwürfe jedoch nicht auf sich sitzen lassen und wehrt sich nun.