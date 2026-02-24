Überraschender Transfer im Sommer? Erster angeblicher Interessent für Nicolas Jackson vom FC Bayern aufgetaucht

Ein Verbleib in beim deutschen Rekordmeister ist angesichts der bisher sehr durchwachsenen Leistungen äußerst unwahrscheinlich. Inwiefern er eine Zukunft bei Chelsea hat, ist offen.

Auf die Frage, ob Jackson noch einmal für Chelsea spielen werde, antwortete sein Berater Diomansy Kamara im September bei Canal plus: "Definitiv nicht." Das Verhältnis zu Trainer Enzo Maresca sei "nicht das beste", wohl eine Untertreibung. Der Italiener wurde mittlerweile aber entlassen und durch Liam Rosenior ersetzt. Womöglich gibt es deshalb doch noch ein Umdenken.