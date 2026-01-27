Überraschender Abgang von Leon Goretzka beim FC Bayern? Vincent Kompany verweist auf "die da oben"

"Diese Entscheidungen werden nicht nur vom Cheftrainer getroffen", stellte Kompany klar. Bei jeder Personalie gebe es Gespräche mit Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund erzählte Kompany und ergänzte mit Blick auf die anderen Bosse im Vorstand sowie Aufsichtsrat mit einem Schmunzeln: "Und dann noch die da oben."

Anschließend lachte er noch auf. Wohl auch, weil allen grinsenden Anwesenden bewusst war, dass er damit auf den mächtigen Aufsichtsrat um Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge anspielte.

Reibereien in der obersten Etage zwischen der sportlichen Führung und besonders Eberl auf der einen und dem Kontrollgremium rund um die Klub-Granden auf der anderen Seite hatte es im vergangenen Sommer durchaus zuhauf mit Blick auf Kader- und Budgetplanungen gegeben.

Kompany verwies anschließend mit einer Geste auf den leeren Stuhl an seiner Seite, auf dem für gewöhnlich Eberl oder Freund bei Pressekonferenzen neben ihm Platz nehmen, und entschuldigte sich fast schon dafür, bei der Zukunftsfrage nach Goretzka "nicht viel weiterhelfen" zu können. Er selbst habe "in den letzten 48 Stunden nur über PSV gesprochen".