Der Champions-League-Sieger unterlag im Sechzehntelfinale im Prinzenpark mit 0:1 (0:0). Acht Tage zuvor hatte sich PSG im Ligaduell mit dem Nachbarn, dessen Stadion nur 44 Meter Luftlinie entfernt ist, noch durchgesetzt.
Getty
Überraschende Niederlage im Derby! PSG muss ersten Titel-Traum begraben
Ikone lässt Paris FC Jubeln
Diesmal hatte der "kleine" Pariser Klub dank Jonathan Ikone (74.) das bessere Ende für sich.
Dembele kann Aus nach EInwechslung nicht mehr abwenden
Bei PSG kamen im zweiten Durchgang unter anderem Weltfußballer Ousmane Dembele und Desiré Doue zum Einsatz, doch für Torgefahr konnten auch die Stars nicht sorgen.
In den vergangenen beiden Jahren hatte PSG den Pokal gewonnen.
