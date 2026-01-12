PSGGetty

Überraschende Niederlage im Derby! PSG muss ersten Titel-Traum begraben

Das erfolgsverwöhnte Starensemble von Paris Saint-Germain ist im französischen Pokal krachend gescheitert - und das gegen den Lokalrivalen FC Paris.

Der Champions-League-Sieger unterlag im Sechzehntelfinale im Prinzenpark mit 0:1 (0:0). Acht Tage zuvor hatte sich PSG im Ligaduell mit dem Nachbarn, dessen Stadion nur 44 Meter Luftlinie entfernt ist, noch durchgesetzt.

  • Ikone lässt Paris FC Jubeln

    Diesmal hatte der "kleine" Pariser Klub dank Jonathan Ikone (74.) das bessere Ende für sich. 

  • Dembele kann Aus nach EInwechslung nicht mehr abwenden

    Bei PSG kamen im zweiten Durchgang unter anderem Weltfußballer Ousmane Dembele und Desiré Doue zum Einsatz, doch für Torgefahr konnten auch die Stars nicht sorgen.

    In den vergangenen beiden Jahren hatte PSG den Pokal gewonnen.

