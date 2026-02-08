Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany verzichtete in seinem Kader für das Bundesliga-Topspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntagabend überraschenderweise auf Innenverteidiger Min-jae Kim.
Überraschende Entscheidung von Vincent Kompany: Großer Name fehlt im Kader des FC Bayern München
Für den Südkoreaner war kein Platz im 20-köpfigen Aufgebot des FCB. Kompany hatte die luxuriöse Situation, sämtliche Spieler aus seinem Kader zur Verfügung zu haben - und entschied sich dafür, Kim außen vor zu lassen. "Es ist nicht so, dass jemand etwas falsch gemacht hat", betonte der Coach vor der Partie bei DAZN, dass es keinen speziellen Grund für Kims Abwesenheit gab.
"Man sieht daran, wie viele Möglichkeiten Vincent Kompany hat", hob DAZN-Experte Michael Ballack während des Spiels die enorme Qualität des Bayern-Kaders hervor. Der ehemalige deutsche Nationalspieler wunderte sich dann etwas über Kims Ausbootung: "Keinen klassischen dritten Innenverteidiger dabei zu haben … Vor allem hat es Min-jae ja gut gemacht in den letzten Wochen. Das ist dann schon hart für ihn."
Bayern hätte Min-jae Kim wohl schon im Winter abgegeben
Mit Hiroki Ito, der auch links hinten eingesetzt werden kann, saß gegen Hoffenheim nur ein Innenverteidiger auf Bayerns Bank, während Jonathan Tah und Dayot Upamecano wie erwartet im Abwehrzentrum starteten. Kompany hatte neben Ito mit Leon Goretzka aber noch eine weitere Option in der Hinterhand, die er im Notfall für die Innenverteidigung gebrauchen könnte. Zudem startete Josip Stanisic als Rechtsverteidiger, der bei Verletzungen theoretisch auch nach innen hätte rücken können.
Kim ist bei Bayern normalerweise Innenverteidiger Nummer drei hinter Tah und Upamecano. Aus Rotationsgründen durfte der 29-Jährige zuletzt auch immer wieder von Beginn an ran und machte seine Sache dabei ordentlich. Insgesamt kam Kim diese Saison bisher auf 22 Einsätze.
Ob Kims Fehlen im Kader bereits ein kleines Anzeichen für einen Abschied im Sommer sein könnte, ist derweil reine Spekulation. Der südkoreanische Nationalspieler gilt als Verkaufskandidat und bei einem entsprechenden Angebot hätte Bayern ihm wohl schon im abgelaufenen Wintertransferfenster keine Steine in den Weg gelegt.
Kim, 2023 für 50 Millionen Euro Ablöse von der SSC Neapel gekommen, wollte dem Vernehmen nach trotz häufiger Reservistenrolle aber in München bleiben und lehnte daher sämtliche Offerten ab. Im Sommer will der Abwehrmann seine Situation dann wohl neu bewerten und möglicherweise einen Wechsel anpeilen, sollte sich sein Standing unter Kompany nicht verbessert haben. Der FC Chelsea und namhafte italienische Vereine melden angeblich Interesse an.
Min-jae Kim: Seine Leistungsdaten in dieser Saison
- Einsätze: 22
- Tore: 1
- Assists: 1
- Gelbe Karten: 2
- Gelb-Rote Karten: 1
