Überraschende Entscheidung von Vincent Kompany: Großer Name fehlt im Kader des FC Bayern München

Mit Hiroki Ito, der auch links hinten eingesetzt werden kann, saß gegen Hoffenheim nur ein Innenverteidiger auf Bayerns Bank, während Jonathan Tah und Dayot Upamecano wie erwartet im Abwehrzentrum starteten. Kompany hatte neben Ito mit Leon Goretzka aber noch eine weitere Option in der Hinterhand, die er im Notfall für die Innenverteidigung gebrauchen könnte. Zudem startete Josip Stanisic als Rechtsverteidiger, der bei Verletzungen theoretisch auch nach innen hätte rücken können.

Kim ist bei Bayern normalerweise Innenverteidiger Nummer drei hinter Tah und Upamecano. Aus Rotationsgründen durfte der 29-Jährige zuletzt auch immer wieder von Beginn an ran und machte seine Sache dabei ordentlich. Insgesamt kam Kim diese Saison bisher auf 22 Einsätze.

Ob Kims Fehlen im Kader bereits ein kleines Anzeichen für einen Abschied im Sommer sein könnte, ist derweil reine Spekulation. Der südkoreanische Nationalspieler gilt als Verkaufskandidat und bei einem entsprechenden Angebot hätte Bayern ihm wohl schon im abgelaufenen Wintertransferfenster keine Steine in den Weg gelegt.

Kim, 2023 für 50 Millionen Euro Ablöse von der SSC Neapel gekommen, wollte dem Vernehmen nach trotz häufiger Reservistenrolle aber in München bleiben und lehnte daher sämtliche Offerten ab. Im Sommer will der Abwehrmann seine Situation dann wohl neu bewerten und möglicherweise einen Wechsel anpeilen, sollte sich sein Standing unter Kompany nicht verbessert haben. Der FC Chelsea und namhafte italienische Vereine melden angeblich Interesse an.