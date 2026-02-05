Ein Tor, eine Vorlage: Nach seiner nächsten Glanzleistung hat Deniz Undav zu einem absoluten Weltstar aufgeschlossen. "Sieht überragend aus, mach mal 'nen Screenshot", scherzte der Torjäger des VfB Stuttgart nach dem 3:0 (0:0) im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Zweitligist Holstein Kiel mit Blick auf eine spezielle Statistik gewohnt launig im Sky-Interview.
"Überleg mal, welche Namen das sind": Deniz Undav hat bessere Zahlen als Lamine Yamal oder Michael Olise
Scorerpunkte seit November: Deniz Undav übertrifft Lamine Yamal oder Michael Olise
Nur Kylian Mbappe hat mit 23 Scorern seit Anfang November mehr Torbeteiligungen gesammelt als der deutsche Nationalstürmer, der sich in diesem Zeitraum noch vor anderen Stars wie Bayerns Michael Olise oder Lamine Yamal (FC Barcelona) einreiht. "Überleg mal, welche Namen das sind", staunte Undav: "Dass ich da bin, ist schon eine Ehre."
In der Kieler Kältekammer hatte Undav zuvor mit seinem Führungstreffer (56.) und der Vorlage zum 2:0 von Chris Führich (90.) eine weitere starke Bewerbung Richtung Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM im Sommer abgegeben. "Das ist mein Ziel", sagte Undav: "Man muss Leistung bringen und die bringe ich gerade. Ich treffe, versuche Gas zu geben, um es ihm so schwer wie möglich zu machen."
- Getty
Deniz Undav zur WM? "Wenn er so weiter macht, darfst du auf ihn nicht verzichten"
Wenn es nach seinem Klubtrainer Sebastian Hoeneß geht, führt in der aktuellen Form kein Weg an Undav vorbei. "Er macht nicht nur Tore, er legt sie auch auf. Unglaublich wichtig, für uns ein ganz zentraler Spieler", sagte Hoeneß, der ihm diese Rolle auch im DFB-Team und bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko zutraut: "Wenn er so weiter macht, darfst du auf ihn nicht verzichten, dann musst du ihn dabei haben."
Deniz Undav zur WM? Seine bisherigen Länderspiele
- 23. März 2024: Frankreich vs. Deutschland 0:2 (Testspiel, 10 Minuten)
- 3. Juni 2024: Deutschland vs. Ukraine 0:0 (Testspiel, 45 Minuten)
- 19. Juni 2024: Deutschland vs. Ungarn 2:0 (EM, 6 Minuten)
- 10. September 2024: Niederlande vs. Deutschland 2:2 (Nations League, 63 Minuten, 1 Tor)
- 11. Oktober 2024: Bosnien-Herzegowina vs. Deutschland 1:2 (Nations League, 67 Minuten, 2 Tore)
- 8. Juni 2025: Deutschland vs. Frankreich 0:2 (Nations League, 45 Minuten)