"Überleg mal, welche Namen das sind": Deniz Undav hat bessere Zahlen als Lamine Yamal oder Michael Olise

Nur Kylian Mbappe hat mit 23 Scorern seit Anfang November mehr Torbeteiligungen gesammelt als der deutsche Nationalstürmer, der sich in diesem Zeitraum noch vor anderen Stars wie Bayerns Michael Olise oder Lamine Yamal (FC Barcelona) einreiht. "Überleg mal, welche Namen das sind", staunte Undav: "Dass ich da bin, ist schon eine Ehre."

In der Kieler Kältekammer hatte Undav zuvor mit seinem Führungstreffer (56.) und der Vorlage zum 2:0 von Chris Führich (90.) eine weitere starke Bewerbung Richtung Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM im Sommer abgegeben. "Das ist mein Ziel", sagte Undav: "Man muss Leistung bringen und die bringe ich gerade. Ich treffe, versuche Gas zu geben, um es ihm so schwer wie möglich zu machen."